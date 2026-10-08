En esta noticia <b>Sector en transformación</b>

En un escenario de profundas transformaciones tecnológicas, productivas y organizacionales, la capacidad de construir narrativas, comunicar decisiones y generar sentido compartido adquiere una importancia creciente para la conducción de las empresas.

Con esta perspectiva, el Consorcio de Gestión del Puerto Dock Sud presenta “Comunicar para liderar”, un programa de formación en liderazgo narrativo dirigido a empresarios, ejecutivos, responsables de áreas estratégicas y equipos directivos, que forma parte de la primera oferta educativa de Aula Puerto.

La propuesta parte de una premisa: las narrativas no son solamente herramientas de comunicación, sino que también intervienen en la manera en que las organizaciones interpretan su entorno, definen prioridades, toman decisiones y construyen sus estrategias de futuro.

En el ámbito portuario y logístico, atravesado por la competencia internacional, la innovación tecnológica, las exigencias de sustentabilidad y las nuevas relaciones entre empresas, instituciones y territorios, estas capacidades adquieren especial relevancia.

El programa propone abordar la relación entre comunicación, liderazgo y gestión, incorporando herramientas para construir relatos estratégicos, comunicar procesos de transformación, fortalecer la identidad organizacional y generar consensos dentro y fuera de las empresas.

Sector en transformación

La iniciativa se desarrolla en el marco de Aula Puerto, la plataforma de formación impulsada por el Consorcio de Gestión del Puerto Dock Sud para acercar conocimientos y herramientas a las empresas, los trabajadores y la comunidad vinculada con la actividad portuaria.

La presidenta del Consorcio, Mónica Litza, destacó: “La capacitación tiene que acompañar las transformaciones del trabajo, abrir oportunidades a la comunidad y permitir que, quienes desean ser parte tanto como quienes ya pertenecen al mundo productivo, puedan seguir desarrollándose”.

Además del programa de liderazgo narrativo, la primera oferta educativa incluye dos niveles de inglés comercial y portuario, contenidos de seguridad e higiene y propuestas de formación aplicada a las situaciones y desafíos del entorno portuario.

Esta primera etapa se extenderá hasta febrero de 2027 y forma parte de una estrategia que busca fortalecer las capacidades profesionales, acompañar el desarrollo empresarial y promover nuevas oportunidades de formación vinculadas con el sector.