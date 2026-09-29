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Para el mes de noviembre de 2026 está previsto la entrada en operación del Cargo Accounts Settlement System (CASS) en Paraguay. De hecho, los agentes de carga podrán iniciar su proceso de incorporación al sistema a partir del 1 de octubre de 2026, a través de los programas de participación establecidos por la Asociación de Transporte Aéreo Internacional (IATA).

El nuevo servicio fue desarrollado en estrecha coordinación con las aerolíneas que operan en Paraguay, agentes de carga y asociaciones del sector, con el propósito de avanzar hacia procesos financieros más eficientes, transparentes y estandarizados en el transporte aéreo de carga. En este contexto, IATA realizó hace unos días un evento de lanzamiento en el país para presentar la iniciativa y explicar su funcionamiento a los actores del mercado.

Gestión de pagos

CASS es el sistema de liquidación financiera de IATA para la industria de carga aérea. Actualmente opera en más de 80 países y territorios y facilita la gestión de pagos entre aerolíneas y agentes mediante un mecanismo único y centralizado.

Entre sus principales beneficios se encuentran la simplificación administrativa, la reducción de tareas manuales, una mayor transparencia y trazabilidad de las transacciones y la adopción de estándares comunes. Asimismo, contribuye a reducir riesgos, fortalecer los controles y agilizar la gestión financiera de los participantes.

La llegada de CASS a Paraguay supone un avance en la modernización del sector, al incorporar estándares internacionales y facilitar la interacción entre compañías aéreas y agentes de carga. La plataforma permitirá centralizar la facturación y cobranza, reducir cargas administrativas y reforzar la seguridad de las operaciones, contribuyendo además a una mayor competitividad, profesionalización y digitalización del mercado.