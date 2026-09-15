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Por su propia dinámica, la logística de la carga aérea precisa adaptarse de forma permanente con la finalidad de alinearse con la evolución de las normas globales. En este sentido figuran las ediciones actualizadas de sus principales manuales publicadas por la Asociación de Transporte Aéreo Internacional (IATA).

Entre las principales actualizaciones aparece el Reglamento sobre Mercancías Peligrosas (DGR) con instrucciones mejoradas para aportar mayor claridad sobre los requisitos de embalaje. Hay en este caso nuevas restricciones y requisitos para baterías de repuesto y baterías externas (power banks). También se agregan requerimientos para ayudas a la movilidad alimentadas por baterías de litio, incluidas nuevas obligaciones para los operadores en dispositivos que excedan los 300 Wh. Y una actualización de las Variaciones de Estados y Operadores, incluyendo la última normativa dictada en 17 países.

Respecto al Reglamento para el Transporte de Baterías (BSR), se incorporan disposiciones para equipos híbridos que contienen tanto celdas de ion-litio como de ion-sodio. A ellos se suman revisión de las instrucciones de embalaje, especialmente aquellas relacionadas con baterías de ion-sodio y baterías prototipo y una aclaración sobre las exenciones al límite de 4 celdas o 2 baterías para determinados envíos. En este rubro, hay un requisito extra para que las marcas de identificación de baterías se coloquen en la misma superficie del paquete que las demás etiquetas de peligro aplicables.

El Reglamento para el Transporte de Animales Vivos (LAR) también tuvo sus actualizaciones. Entre ellas figura la inclusión de animales de laboratorio libres de patógenos específicos en los listados de especies, estandarización de la terminología y de las medidas métricas en los requisitos para contenedores, actualización de los procedimientos de limpieza y desinfección de las bodegas de carga de las aeronaves, y disponibilidad de una versión en portugués tras la adopción del LAR por parte de Brasil.

JULIAN BONGIOVANNI

En el Manual de Atención Aeroportuaria (AHM), se determinó una nueva orientación sobre el uso de biometría en los viajes sin contacto, cubriendo procesos en los distintos puntos de interacción y consideraciones de privacidad y ética. También se agregaron disposiciones avanzadas para actividades de equipos autónomos de servicio en tierra que operan cerca de las aeronaves.

Herramientas digitales

El mayor provecho de la Inteligencia Artificial (IA) aparece dentro del aggiornamento de las herramientas digitales. Estas mejoras están vinculando los manuales de IATA de manera más eficiente con los procesos operativos que los respaldan. Esto representa un avance importante a medida que la aviación continúa su transición hacia operaciones más conectadas, automatizadas y basadas en datos. Asimismo, contribuye a integrar los estándares de IATA en la toma de decisiones y en los entornos operativos en tiempo real.

Entre estas herramientas se incluyen:

LAR Verify: herramienta automatizada de verificación de cumplimiento para envíos de animales vivos.

e-Battery Shipping Regulations (e-BSR): incorpora nuevos escenarios interactivos de clasificación.

DG Digital: módulo de DG Autocheck que permite crear y gestionar las Declaraciones del Expedidor para Mercancías Peligrosas (DGD).

DGR Digital: incluye mejoras en la versión digital que facilitan la navegación y el acceso a información sobre mercancías peligrosas.

Digital Load Verification (DLV): herramienta para verificar las operaciones de carga de aeronaves, reduciendo los errores de carga en más del 80% y los retrasos asociados hasta en un 30%.

“Las revisiones de nuestros manuales para 2027 reflejan los avances en tecnología, regulación y necesidades de los clientes. A medida que nuestros manuales se utilizan en un entorno cada vez más conectado digitalmente, nos estamos enfocando en desarrollar herramientas que los integren en los procesos y actividades críticas que sustentan las operaciones de carga y asistencia en tierra. Se trata de un paso significativo hacia una aviación más segura, eficiente y conectada, potenciada cada vez más por el uso de la inteligencia artificial”, afirmó Frederic Leger, vicepresidente Senior de Productos y Servicios de IATA.