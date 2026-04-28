Desde el año 2025 el Consorcio Portuario Regional Mar del Plata lleva a cabo un plan de ordenamiento integral del tránsito. Este conjunto de obras se emprendió a mediados del año pasado como resultado de un relevamiento general de sus calles y la particular dinámica que en ellas se registra, con operatoria industrial, líneas de transporte público de pasajeros y momentos de intenso movimiento turístico. Los reductores de velocidad por instalar se suman a otros ya dispuestos y en uso que fueron parte del equipamiento desplegado en etapas anteriores, cuando se avanzó también con cartelería de señalización vertical, demarcación horizontal sobre cinta asfáltica y colocación de delineadores de tránsito en las principales arterias. El Consorcio Portuario Regional Mar del Plata continúa con la gestión en la Municipalidad de General Pueyrredón para minimizar la circulación de transporte público en la zona operativa y turística, buscando evitar la concentración actual de líneas de colectivos en la zona y disponerlas con recorridos que tengan menor impacto sobre la operatoria del puerto. En el primer tramo de estas obras se concretaron cambios en los accesos a las terminales 2 y 3, que implican transporte pesado de cargas desde y hacia los muelles, y un rediseño general de las condiciones de circulación en torno a lo que se conocía como “Manzana de los circos”, espacio donde desde diciembre funciona el paseo comercial Bendu. Para el abordaje del reordenamiento vehicular se trabajó en conjunto con investigadores del Instituto de Psicología Básica, Aplicada y Tecnología (Conicet-UNMDP) que elaboraron un informe y diagnóstico interdisciplinario. “Nuestro puerto sigue creciendo, suma actividades y requiere repensar la circulación tanto vehicular como peatonal, necesitamos mejores condiciones y mayor orden en el tránsito automotor para garantizar la seguridad para vehículos, transporte público y en particular para los peatones”, explicó Marcos Gutiérrez, presidente del Consorcio Portuario Regional Mar del Plata.