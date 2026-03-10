En el inicio del año las descargas de calamar en el puerto de Mar del Plata cuadruplicaron el movimiento que la especie tuvo en mismo período del año pasado y ese dato aporta continuidad a cifras muy positivas de 2025, cuando se superaron las 368 mil toneladas de removido de pescado, registro más alto que se haya logrado en la última década. Durante este último enero se descargaron en muelles de esta terminal 3.969 toneladas de calamar, cantidad que supera en 415% lo logrado en el mismo mes de 2025. Y hasta el pasado 24 de febrero ese volumen ya superaba las 20.413 toneladas. Las estadísticas oficiales del Consorcio Portuario Regional Mar del Plata confirman que durante el último año se alcanzó un total de 368.142 toneladas, por encima del pico anterior de 2020, cuando se habían conseguido 355.104 toneladas. En 2025 el puerto alcanzó una participación del 48,39% del mercado nacional de industria pesquera, por encima del 44,7% de 2024. Y también se marcó una mejora a nivel provincial, donde en 2025 Mar del Plata concentró el 92,76% del total, superando el 92,03% del año anterior. El informe difundido da cuenta que el pico de actividad durante 2025 se alcanzó en mayo, cuando el removido de pescado sumó 54.437 toneladas. Como ocurrió en las cifras anuales, también este mes consiguió los indicadores más altos en los últimos diez años. En 2024 el mejor momento había sido febrero, con 40.396 toneladas. En 2025 la mayor participación en la cantidad de capturas correspondió a la flota de altura, con 181.047 toneladas que casi triplicó el rendimiento logrado por las embarcaciones congeladoras, que llegaron a 61.860. Por tipo de buque siguen los poteros con 77.661, las de tipo costero, con 41.731, y por último los más pequeños, identificadas como embarcaciones de rada o ría, que llegaron a 5.843 toneladas. El 62% correspondió a pescado fresco y se complementó con carga congelada. Finalizó la primera etapa de la obra de ampliación de puntos de conexión de la dársena de cabotaje que permitirá una mayor oferta y condiciones de acceso a energía eléctrica para los buques que recalan en ese sector del puerto. Es una inversión que forma parte del plan integral de mejoras que lleva adelante el Consorcio Portuario Regional Mar del Plata y en este tramo inicial alcanza al sector de frente de amarre del Espigón N°1. La labor realizada incluye la construcción de dos nuevas cámaras con cuatro tomas y el agregado de una toma más en cada una de las ocho cámaras de abastecimiento de electricidad dispuestas sobre esa dársena de cabotaje. Estos cambios acompañan y se suman a un importante caudal de obras que durante estos últimos años vienen atendiendo y dando respuestas a una creciente actividad en estos muelles. Esta etapa inicial, que se enfocó en el Espigón N°1, tendrá continuidad a la brevedad con otras inversiones de mejoras que también apuntan a potenciar la capacidad de servicio de energía eléctrica en la Sección 11a del Espigón N°2. El proyecto, en este caso, contempla la construcción de un pilar de energía y dos cámaras con un total de cuatro tomas para provisión de electricidad en la Sección 11ª, también sobre dársena de cabotaje. Se completa este plan con obras que llegarán al Espigón N°3, donde se incrementarán los puntos de conexión a partir de la construcción de dos cámaras con un total de cuatro tomas a ubicar entre las secciones 12ª y 13ª.