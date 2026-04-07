El Ministro de Economía de la Nación, Luis Caputo, disertó ante unos 700 asistentes en la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR), en un encuentro que reunió a asociados, representantes del sector productivo, financiero y empresarial de la ciudad y la región. Durante su exposición, el funcionario anunció que el Gobierno nacional avanzará con la cesión de la ruta nacional A012 a la provincia de Santa Fe, una vía estratégica para la logística del Gran Rosario y el acceso al complejo portuario del área. “A Santa Fe le estamos dando la A012 y estamos negociando financiamiento con la CAF para más proyectos que la provincia necesita para el desarrollo de puertos”, señaló. El Director Ejecutivo de la BCR, Javier Cervio, destacó positivamente el anuncio y expresó: “Es un paso fundamental ya que esta ruta es una vía estratégica para la logística productiva de la región”. La actividad contó con la presencia de autoridades de la Bolsa de Comercio de Rosario encabezadas por el Vicepresidente, Javier Gastaudo, y de los integrantes del equipo económico Felipe Núñez y Federico Furiase. En su exposición, Caputo realizó un repaso de la situación macroeconómica y de las principales líneas de la política económica del Gobierno nacional. “La realidad es heterogénea, pero eso no puede repercutir en la confianza ni en las expectativas”, señaló al referirse a los indicadores económicos recientes. Asimismo, destacó la reducción de la pobreza, el equilibrio fiscal alcanzado y la baja de la inflación. Respecto de la infraestructura, Caputo anunció que “a partir de junio van a estar en funcionamiento las obras de los 9.000 kilómetros que se están licitando que es donde circula el 80% del tránsito. Y a partir de ese mes también vamos a estar licitando 12.000 kilómetros adicionales de rutas donde haremos doble mano o pasos alternativos”, agregó. La visita del Ministro Caputo se enmarca en una serie de encuentros que la BCR viene promoviendo con autoridades nacionales para fomentar el intercambio directo con el sector productivo y contribuir al debate sobre los principales desafíos económicos del país.