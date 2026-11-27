Log-In Farma, operador logístico especializado en productos para la salud, fue nominado en la categoría “Trayectoria Profesional en Salud”.

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La Asociación de Periodistas de la Televisión y la Radiofonía Argentinas (APTRA) dio a conocer los nominados a la segunda edición de los Premios Martín Fierro de la Salud, cuya ceremonia de entrega se realizará el próximo martes 1° de diciembre de 2026 en el salón Golden Center de Parque Norte, en la Ciudad de Buenos Aires. En esta edición, Log-In Farma, operador logístico especializado en productos para la salud, fue nominado en la categoría “Trayectoria Profesional en Salud”.

Comparte la terna con el Hospital Municipal Materno Infantil de San Isidro, el Hospital Universitario Fundación Favaloro, PAMI y la droguería Scienza Argentina.

“Me da mucha alegría y orgullo que LOG-IN esté nominada a los Martín Fierro de Salud. Es un reconocimiento a todo el equipo, que trabaja cada día para que los medicamentos y otros productos de salud lleguen a quienes los necesitan. Detrás de cada entrega hay una vida, y eso es lo que nos mueve ”, afirmó Gabriel Vinitzky, gerente general de la compañía.

Importancia

La nominación pone en valor el papel de la logística dentro del sistema de salud y la importancia de garantizar que los medicamentos y productos sanitarios lleguen en tiempo y forma a quienes los necesitan .