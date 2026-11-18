Franco Bartucci (*)

Para comprender cómo funciona una selección durante un Mundial, hay que mirar también lo que sucede fuera de la cancha. El viaje de los jugadores es la parte más visible de una operación donde cada área tiene sus propios responsables, pero todas deben trabajar sobre una misma agenda.

En el caso de Argentina en el Mundial 2026, esa organización tuvo un punto central: Kansas City. Desde allí se articuló una estructura destinada a sostener la preparación del equipo y su vida cotidiana en Estados Unidos.ta magnitud.

La logística comenzó mucho antes del vuelo desde Buenos Aires. En febrero de 2026, la Asociación del Fútbol Argentino anunció que Kansas City sería la base del seleccionado durante gran parte de la competencia. La decisión siguió a viajes de inspección encabezados por los preparadores físicos Luis Martín y Juan Tamone, junto con los administrativos Daniel Cabrera y Alberto Pernas. La AFA destacó dos factores: las distancias entre ciudades y las comodidades para la delegación.

Una base debe evaluarse como un conjunto. El hotel, las canchas, las instalaciones de recuperación, el aeropuerto y los estadios tienen que funcionar de manera coordinada. Un alojamiento de calidad pierde utilidad si obliga a realizar recorridos que dificultan el descanso o reducen el tiempo disponible para entrenar.

En marzo se realizó una nueva inspección del centro deportivo del Sporting Kansas City, del alojamiento previsto y del estadio Arrowhead. Participaron representantes de administración, medicina, seguridad, comunicación, utilería y diseño.

La presencia de distintas áreas muestra cómo se prepara una concentración: cada responsable debe comprobar que podrá desarrollar su trabajo y detectar necesidades antes de que llegue el plantel.

Traslado e incorporaciones

El contingente principal partió desde Ezeiza en la madrugada del 31 de mayo de 2026, en el vuelo AR1978 de Aerolíneas Argentinas. El avión fue un Airbus A330, matrícula LV-KAN, decorado con motivos de la Selección. Viajaron 18 de los 26 futbolistas convocados, junto con el cuerpo técnico y personal de apoyo.

Los ocho restantes se incorporaron directamente en Estados Unidos: Lionel Messi, Rodrigo De Paul, Emiliano Martínez, Alexis Mac Allister, Juan Musso, Lisandro Martínez, Facundo Medina y Lautaro Martínez.

Esto supone coordinar una llegada colectiva y otras individuales. Desde el punto de vista operativo, hace falta relacionar los horarios de arribo con la recepción, los vehículos, la asignación de habitaciones y las primeras actividades. También hay que organizar por separado el equipaje personal y los materiales de trabajo de la delegación.

Esa secuencia permite entender que el viaje y la preparación deportiva forman parte de una misma planificación. El arribo tiene que dejar espacio para acomodarse, alimentarse, descansar y comenzar la actividad física.

Hotel y entrenamiento

El alojamiento elegido fue el Origin Hotel Kansas City Riverfront, en el sector de Berkley Riverfront, junto al río Misuri. El establecimiento fue acondicionado para recibir al equipo, con ambientación argentina y adaptaciones funcionales. Entre ellas se informó la instalación de un espacio adicional de gimnasio en el estacionamiento.

La base deportiva fue el centro de entrenamiento del Sporting Kansas City, conocido como Compass Minerals National Performance Center. Sus instalaciones incluyen canchas de césped natural y sintético, gimnasio, laboratorio de rendimiento, piscinas de hidroterapia, vestuarios y espacios de reunión y trabajo.

La base deportiva fue el centro de entrenamiento del Sporting Kansas City, conocido como Compass Minerals National Performance Center. Fuente: Compass Minerals National Performance Center

Para explicar esa coordinación, basta con seguir una jornada: el horario de entrenamiento determina la salida del hotel; esa salida condiciona el desayuno, las atenciones previas y la preparación del material. Después se encadenan el regreso, la comida, la recuperación y las reuniones. Un cambio en una actividad repercute en las demás.

La planificación anunciada contemplaba utilizar Kansas City como punto de regreso entre encuentros. Ese esquema previsto debe distinguirse de un registro completo de los viajes efectivamente realizados, que exige comprobar cada movimiento.

Cada salida requiere coordinar transporte terrestre, vuelo, recepción en destino, alojamiento y acceso al estadio. También obliga a decidir qué equipamiento acompaña al equipo y qué permanece en la base .

El tiempo de viaje no se limita a las horas de vuelo: incluye carga y descarga, desplazamientos a los aeropuertos, controles y llegada al hotel. Por eso, al evaluar una sede, importa el recorrido completo y su efecto sobre el descanso.

La utilería

Entre las personas que representan ese trabajo cotidiano está Mario “Marito” De Stéfano, histórico utilero de la Selección. Su trayectoria acompañó a distintas generaciones de futbolistas y entrenadores y es una persona entrañable de la selección.

La utilería requiere preparar indumentaria, identificar materiales, revisar existencias y organizar el vestuario. Camisetas, pantalones, medias, botines y ropa de recambio deben estar disponibles en el lugar y el momento adecuados.

La utilería requiere preparar indumentaria, identificar materiales, revisar existencias y organizar el vestuario. Fuente: Association del Fútbol Argentino

Cada traslado agrega controles: qué sale, qué llega, qué se utiliza y qué debe reponerse.

La organización del vestuario comienza mucho antes del día del partido.

Otro integrante reconocido es Marcelo “Daddy” D’Andrea, masajista del seleccionado desde 2001. Su función pertenece al cuidado físico y la recuperación, una tarea diferente de la utilería, pero igualmente vinculada con la agenda del plantel.

Entrenar, competir y viajar exige reservar espacios y horarios para la atención de los jugadores. Esa organización debe permitir trabajos individuales y ajustes según las necesidades de cada futbolista.

Desde mi mirada, la experiencia de colaboradores como Marito y Daddy aporta continuidad. Conocer las rutinas del equipo facilita el trabajo diario y ayuda a sostener un entorno de confianza durante una concentración prolongada.

Abastecimiento de la cocina

La alimentación tuvo como referentes a Antonia Farías y Diego Iacovone, también históricos cocineros de la selección. Diego comparte las tareas de cocina y es especialmente conocido por estar al frente de los asados de la delegación.

Uno de los datos más concretos del operativo fue el traslado de más de 500 kilos de carne argentina hasta la base de Kansas City y ello implica la preparación, envase y etiquetado que incluyó controles sanitarios y aduaneros para ingresar el cargamento a Estados Unidos.

El mate también tuvo una previsión específica. Según declaraciones de Marito difundidas durante la preparación, el suministro inicial incluyó más de 500 kilos de yerba para la previa y la estadía en Estados Unidos. Posteriormente se informó un refuerzo de 200 kilos, que elevó el abastecimiento acumulado por encima de los 700 kilos. Es una cifra de suministro, no una medición del consumo exclusivo de los jugadores.

Me parece relevante porque muestra que organizar una concentración también implica sostener hábitos cotidianos. El mate acompaña encuentros y momentos de descanso; garantizar su disponibilidad forma parte de esa continuidad.

Antonia contó que entre las preparaciones solicitadas por los futbolistas aparecen milanesas, tartas de jamón y queso y pastafrola. Durante el Mundial también se destacó su trabajo con las milanesas a la napolitana y la mesa dulce.

Coordinación del operativo

Una vez recibidos los alimentos, el trabajo continúa: almacenamiento, conservación, preparación y servicio deben ajustarse a las actividades deportivas. Una demora aérea o un regreso tardío del estadio modifica también los horarios de cocina.

Lo mismo ocurre con seguridad, comunicación y transporte. Los accesos a las instalaciones, los compromisos de prensa y los movimientos del plantel necesitan coordinación para que cada área pueda cumplir su función.

Para mí, allí está la clave de toda esta estructura: la comunicación entre responsables. La logística funciona cuando una modificación llega a tiempo a quienes deben adaptar vehículos, comidas, materiales o sesiones de atención.

Nada puede ser librado al azar en esta compleja operación logistica. Fuente: Association del Fútbol Argentino

Como creador de contenido deportivo, me interesa contar ese trabajo porque permite comprender lo que sostiene a un equipo durante un Mundial. La elección de Kansas City, el traslado desde Ezeiza, la preparación del hotel y el abastecimiento de carne y yerba forman parte de una misma organización.

También forman parte de ella Marito, Daddy, Antonia, Diego y todos los colaboradores que cumplen tareas menos visibles. Antes de cada entrenamiento y de cada partido, muchas personas ya trabajaron para que el plantel encuentre lo que necesita. Explicar esa preparación es contar una parte esencial de la historia de la Selección argentina.

(*) Creador de contenido especializado en deportes.