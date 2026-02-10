Durante 2025 el movimiento total de Puerto Dock Sud alcanzó las 11.540.912 toneladas, lo que representa un incremento interanual del 10,31%. En particular, se destacó el desempeño de la carga en contenedores que registró 926.229 TEUs (unidad equivalente a un contenedor de 20 pies), con un crecimiento del 71,15% respecto del año anterior. La evolución positiva de la actividad se vio acompañada por una diversificación de cargas y mejoras en la eficiencia operativa. En ese marco, los combustibles líquidos y gases totalizaron 5.765.365 toneladas, con una suba del 50%; la carga en contenedores alcanzó 4.278.053 toneladas (+37%); los áridos y minerales, 1.102.228 toneladas (+10%); mientras que el segmento siderúrgico y de carga general registró 395.266 toneladas (+3%). Estos resultados responden a una planificación estratégica orientada a fortalecer la competitividad de las terminales, optimizar los procesos logísticos y promover un desarrollo portuario sostenible, con especial énfasis en la responsabilidad social y ambiental. “Consolidar este crecimiento, profundizar la eficiencia operativa y seguir desarrollando un puerto competitivo, sostenible y al servicio del desarrollo productivo y social de la región, es el compromiso de esta gestión”, enfatizó Mónica Litza, presidenta del Consorcio de Gestión de Puerto Dock Sud