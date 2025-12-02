En esta noticia Inversión a futuro

La naviera Ocean Network Express (ONE) alcanzó un hito en Latinoamérica y en especial en Argentina: el arribo del buque ONE Strength en su viaje inaugural.

Este buque, un Neo-Panamax de 14.000 Teus (unidad equivalente a un contenedor de 20 pies) que opera en el servicio SX1 entre Asia y la costa este de Latinoamérica, representa algo más que un simple aumento de capacidad. Es una prueba de la inversión en el futuro de la flota sostenible, un pilar fundamental del Plan hacia el 2030 impulsado desde la compañía japonesa.

“En ONE, la excelencia operativa y el liderazgo en sostenibilidad son objetivos integrados, y el ONE Strength refuerza nuestro compromiso de alcanzar emisiones netas cero para 2050”, destacó Fernando Maggi, presidente de ONE Argentina.

Este buque fue diseñado con soluciones específicas para liderar la transición energética marítima:

Está preparado para funcionar con metanol y amoniaco. Se trata de una inversión estratégica en flexibilidad para garantizar la futura conversión a combustibles alternativos más limpios, a medida que avanza la infraestructura global.

ACHI Monserrat Photo Video

Su avanzado diseño del casco y los dispositivos de ahorro de energía de última generación garantizan una optimización significativa del consumo de combustible y, en consecuencia, una reducción de las emisiones.

Su conexión eléctrica en tierra (shore power) permite que el barco funcione sin emisiones mientras está atracado. Se trata de una medida directa para mejorar la calidad del aire en las comunidades portuarias.

“Nuestra Green Strategy se sustenta en datos concretos y resultados medibles:

Reducción de la Intensidad: Ya hemos logrado una reducción del 63% en la intensidad de las emisiones de Alcance 1 desde 2008, y estamos en camino de alcanzar el objetivo de una reducción del 70% para 2030. Y para 2050 alcanzaremos el net zero en los tres alcances”, afirmó Maggi.

En 2024, la compañía amplió el uso de biocombustibles y, a través del programa ONE LEAF+ ayuda a sus clientes a reducir sus emisiones.

Inversión a futuro

“El arribo del ONE Strength es una inversión concreta en el futuro más eficiente y ambientalmente responsable que estamos construyendo con nuestros clientes y socios en Latinoamérica”, aseveró el directivo.

ACHI Monserrat Photo Video

Fernando Maggi aprovechó la oportunidad para agradecer especialmente a las autoridades portuarias, a la terminal Exolgan y todos sus colaboradores, y, sobre todo, a sus equipos locales.

La operación en Exolgan pone de manifiesto la importancia de las obras de dragado y ensanche de zonas de maniobra realizadas en el puerto de Dock Sud. La capacidad de recibir buques de esta envergadura, que requieren ventanas de marea precisas y una coordinación logística milimétrica, posiciona a la terminal como un nodo competitivo frente a otros hubs regionales como Santos o Montevideo.

“La llegada con éxito del ONE Strength y la excelencia operativa que buscamos son el resultado del trabajo dedicado y la colaboración de todos ustedes en la Costa Este de Sudamérica”, manifestó Maggi.

Asimismo, el presidente de ONE Argentina reafirmó el enfoque de la naviera en la innovación, la calidad y la responsabilidad medioambiental.

“Seguiremos impulsando la transformación del sector, utilizando nuestra moderna flota y soluciones digitales para garantizar la máxima excelencia operativa y el menor impacto medioambiental posible. Gracias por acompañarnos en este viaje. Cuenten con ONE para navegar hacia un futuro más verde y eficiente”, expresó.