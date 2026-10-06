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De acuerdo con los últimos cronogramas, se proyecta que Argentina reciba 511.410 pasajeros durante la temporada 2026/2027. La cifra representa un 4% de aumento frente a los 491.444 pasajeros de la pasada temporada. También se espera que el número total de recaladas de cruceros se mantenga prácticamente estable, pasando de 654 a 658 a nivel nacional.

Un informe publicado por Cruise Lines International Association (CLIA) destacó que “el crecimiento sostenido dependerá de la capacidad de Argentina para mejorar su competitividad, fortalecer su infraestructura, optimizar las condiciones operativas y regulatorias, y continuar desarrollando nuevos destinos de cruceros”.

Desde CLIA aguardan Puerto Buenos Aires, que experimentó importantes reducciones en el despliegue de buques durante las últimas temporadas, se mantenga como el principal enclave de Argentina, con una proyección de 253.813 pasajeros, frente a los 227.553 de 2025/2026, lo que representa un incremento del 11,5%. Se proyecta que el número de recaladas se mantenga estable en 101, lo que sugiere una mayor concentración de pasajeros en buques de mayor capacidad.

Puerto Madryn registraría el mayor incremento entre los principales destinos de cruceros de Argentina, con un aumento del volumen de pasajeros de 45.236 a 61.291, mientras que se proyecta que las recaladas de buques aumenten de 37 a 42.

Ushuaia, por su parte, continuará siendo el principal puerto de entrada, con mayor cantidad de recaladas del país, además de uno de los destinos de cruceros más importantes de América del Sur. Para la próxima temporada, se proyecta que reciba 196.306 pasajeros y 515 recaladas de buques, frente a los 218.655 pasajeros y 516 recaladas de 2025/2026.

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“El trabajo colaborativo llevado adelante con la Agencia Nacional de Puertos y Navegación (ANPyN) y el Ministerio de Turismo de la Nación ha contribuido a mejorar la previsibilidad y la seguridad jurídica, factores críticos en las decisiones de despliegue de las compañías de cruceros”, destacó Marco Ferraz, presidente Ejecutivo de CLIA Brasil.

Los cruceros realizan una contribución significativa a la economía turística de Argentina. De acuerdo con el estudio de impacto económico realizado por CLIA en asociación con la Fundação Getulio Vargas (FGV), la temporada de cruceros 2024/2025 generó un impacto económico de u$s 374,2 millones en Argentina y recibió a más de 600.000 pasajeros. Esto contribuyó al sostenimiento de miles de puestos de trabajo en los sectores de turismo, hotelería, transporte, excursiones, abastecimiento y servicios portuarios.

De cara al futuro, desde CLIA consideraron fundamental mantener una agenda de largo plazo centrada en la competitividad, el desarrollo de infraestructura, la eficiencia operativa, la estabilidad regulatoria y el desarrollo de destinos, a fin de que Argentina pueda captar una mayor participación del crecimiento futuro de la industria global de cruceros.