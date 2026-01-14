El puerto de Mar del Plata recibió al crucero Hamburg, que arribó a la ciudad con 322 pasajeros a bordo y realizó una breve escala antes de continuar su recorrido hacia el sur argentino. Se trata de la primera recalada de esta embarcación en el puerto local desde el año 2022.

El buque amarró en un sector de la Terminal 2, infraestructura preparada para recibir naves de mayor calado. Arribó procedente de Buenos Aires y continuó su itinerario rumbo a Ushuaia, como parte de una ruta que recorre el sur del continente americano.

La embarcación, de bandera de Bahamas, tiene 144 metros de eslora, 22 de manga y 5,6 de calado. Durante su estadía en la ciudad, parte de los pasajeros, en su mayoría provenientes de distintos países de Europa, realizó un city tour por Mar del Plata.

El Consorcio Portuario Regional Mar del Plata participó activamente en la coordinación general de la operatoria, articulando el despliegue de los servicios de seguridad, control y asistencia junto a los distintos organismos públicos intervinientes. El buque permaneció en el puerto durante unas horas, momento en el que inició las maniobras de zarpada.

Si bien se trató de una escala no planificada y aún poco habitual, la recalada del Hamburg reafirma la capacidad logística y operativa del puerto de Mar del Plata para dar respuesta a las exigencias de una terminal multipropósito, y pone en valor su potencial de crecimiento como hub logístico, productivo y turístico de la región.