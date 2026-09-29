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AAPA Latinoamérica lanzó los Premios Legado 2026, el primer reconocimiento institucional de la asociación creado especialmente para distinguir a las organizaciones que contribuyen al crecimiento, la modernización y el desarrollo sostenible de la actividad portuaria regional.

Uno de los momentos centrales será la ceremonia de premiación, que tendrá lugar durante el Congreso Anual AAPA LATAM 2026, previsto del 1 al 4 de diciembre en Guatemala. De esta manera, los ganadores recibirán sus distinciones ante referentes, autoridades y líderes de la industria portuaria de todo el continente.

Los premios se organizan en tres categorías estratégicas:

Desarrollo Portuario “Ingeniero Valentín Morán”, destinada a reconocer proyectos relevantes para el crecimiento y la modernización de la infraestructura portuaria.

Desarrollo Sostenible “Agustín Díaz”, enfocada en iniciativas que reduzcan el impacto ambiental y promuevan una mayor eficiencia energética.

Desarrollo del Capital Humano “Armando Duarte Peláez”, dirigida a organizaciones que prioricen la capacitación, la formación y el fortalecimiento del talento dentro de la industria.

Cronograma

La convocatoria permanecerá abierta hasta el 30 de septiembre de 2026, mientras que los ganadores serán anunciados el 6 de octubre. Las postulaciones deben realizarse exclusivamente mediante el formulario disponible en la página oficial de AAPA LATAM.

Además de la placa de reconocimiento, los ganadores recibirán inscripciones para participar del Congreso, difusión en los boletines institucionales y visibilidad a nivel hemisférico a través de los medios de comunicación de la asociación.

Con esta iniciativa, AAPA LATAM busca reconocer a quienes están dejando una huella significativa en el presente de la actividad y, al mismo tiempo, construyendo el futuro de los puertos de América Latina y el Caribe.

Más información y postulaciones en congreso@aapalatam.org