En esta noticia <b>Visión federal</b>

Los despachantes de aduana, eslabones clave de la cadena logística y del comercio exterior se reunirán en Mar del Plata los días 4 y 5 de noviembre de 2026. La cita será en el Hotel Sasso, ubicado en Avenida de los Trabajadores 3545.

El XI Encuentro Nacional de Despachantes de Aduana está abierto a la participación de las distintas instituciones, organismos, entidades y representantes que integran y acompañan la actividad del comercio exterior. Por lo tanto, desde el Centro Despachantes de Aduana (CDA) que está a cargo de su organización, consideraron que “contribuirá significativamente al enriquecimiento de esta jornada y al fortalecimiento de los vínculos institucionales”. La entidad representa a más de 3.500 profesionales.

Con el fin de preparar este importante evento, autoridades de la Comisión Directiva Nacional del CDA mantuvieron un encuentro con socios de la Corresponsalía Mar del Plata.

El presidente del CDA, Rubén Pérez, junto a la secretaria Corina Villa Cantones; la prosecretaria Marina Ball; Walter Gazek, miembro de Comisión Directiva; y Javier Bertolotto, asesor de presidencia, aprovecharon su visita a Mar del Plata por la organización del Encuentro para compartir un espacio de diálogo con los asociados, conocer sus inquietudes e intercambiar experiencias sobre las distintas realidades del ejercicio profesional en la región.

Encuentro con socios de la Corresponsalía Mar del Plata. Rocio

Además, las autoridades compartieron las acciones, gestiones y proyectos que el CDA viene impulsando en defensa de la actividad y en beneficio de sus asociados, dando cuenta del trabajo que se desarrolla desde la Institución para acompañar las necesidades del sector.

Visión federal

En el mismo sentido, autoridades del CDA realizaron una serie de reuniones presenciales, con asociados en Misiones y Corrientes, como parte de su plan de federalización. En Iguazú, la recorrida incluyó la recuperación del local donde previamente se reunían los socios del CDA, un punto que la entidad incorporó como resultado concreto de la visita.

La agenda que también incluyó visitas previas a Santa Fe y Rosario.

En esos intercambios, el CDA relevó la situación del sector, sus necesidades y desafíos, además de identificar posibles gestiones a realizar desde la institución para respaldar y simplificar el trabajo de los despachantes.

La planificación prevé que las recorridas por filiales y corresponsalías continúen en los próximos meses y sumen nuevas plazas. En ese esquema, se indicó que más adelante será el turno de Córdoba. El objetivo operativo de estos viajes es sostener un contacto cercano con profesionales de cada región y conocer de primera mano las situaciones que atraviesan en el desarrollo de su actividad.

“Más allá de que solemos mantener reuniones periódicas con los socios del interior, el hecho de viajar nos permite tener un conocimiento más acabado. El corolario de la gestión de este año va a estar dado por la realización del Encuentro Nacional de Despachantes de Aduana”, señaló Pérez.