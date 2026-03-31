Nicolás Soldatich (*) En la Argentina, el sistema portuario opera, mueve cargas, articula exportaciones, abastece al mercado interno y sostiene la inserción internacional. No es un sistema detenido ni ineficiente en términos operativos, pero eso no implica que esté gestionado bajo un esquema que permita proyectar su desarrollo. Ahí aparece el problema de fondo. Los puertos generan información de manera permanente. Cada buque, cada tonelada y cada operación producen datos. Sin embargo, esa información, que debería ser un activo estratégico, suele quedar dispersa, fragmentada o limitada a su uso operativo inmediato. Se registra lo que pasa, se informa lo que ocurrió, pero rara vez se construye una mirada que permita entender por qué ocurre y, sobre todo, qué va a ocurrir. Y esto no es menor: es una limitación estructural. En un contexto donde el comercio exterior se vuelve cada vez más determinante para el crecimiento económico y donde la infraestructura logística define la competitividad, la capacidad de anticipación deja de ser deseable para convertirse en necesaria. El mundo del siglo XXI no se gestiona únicamente con información, se gestiona con inteligencia. Esto implica transformar datos en conocimiento estructurado y ese conocimiento en decisiones. En los principales sistemas portuarios del mundo, la discusión ya no pasa por cuánto se opera, sino por cómo se comporta la actividad, qué variables la explican y qué escenarios pueden esperarse. La planificación deja de ser reacción y pasa a ser construcción anticipada de la demanda. En la Argentina, en cambio, seguimos operando bajo una lógica donde la información acompaña, pero no conduce. El salto pendiente es claro: pasar de un sistema que describe a uno que explica y proyecta. Esto requiere incorporar herramientas conocidas en economía, pero aún no sistemáticamente aplicadas al ámbito portuario: series de tiempo, modelización econométrica y estimación de elasticidades. Entender cómo evoluciona la actividad, cómo responde a variables como el nivel de actividad o el tipo de cambio y qué implicancias tiene esa dinámica sobre la infraestructura. Porque ahí está uno de los puntos más sensibles. Los puertos no son estructuras de corto plazo, son sistemas de alta inversión con impacto durante décadas. Sobredimensionar implica costos; sub dimensionar, cuellos de botella. Sin herramientas que permitan anticipar escenarios, la planificación se vuelve una apuesta. Y en un país con volatilidad estructural, planificar sin modelos no es solo una limitación técnica: es un riesgo. Incorporar inteligencia estratégica portuaria no significa reemplazar la experiencia operativa, sino complementarla con un marco analítico que reduzca incertidumbre y mejore decisiones. Se trata de construir una capacidad institucional aún incompleta. No alcanza con datos, informes ni con mirar el pasado. Es necesario comprender relaciones, proyectar dinámicas y cambiar la lógica de gestión. La pregunta deja de ser qué pasó para pasar a ser qué está pasando y qué va a pasar. Esa diferencia separa la gestión operativa de la estratégica. El desafío es ordenar información, construir series, desarrollar modelos y traducirlos en decisiones. Pero también implica una decisión institucional: dejar de reaccionar y comenzar a planificar con evidencia. Avanzar hacia este modelo no es solo modernizar la gestión, es elevar su calidad. En un sistema cada vez más complejo, la diferencia no la marca solo la infraestructura, sino la capacidad de anticipar. La Argentina tiene puertos, operadores y actividad. Lo que aún no tiene, de manera sistemática, es un modelo que transforme esa dinámica en planificación estructurada. Porque, en definitiva, los puertos van a seguir funcionando. La verdadera discusión no es si operan, sino cómo se desarrollan. Y en ese punto, la diferencia entre administrar lo que ocurre y anticipar lo que va a ocurrir no es técnica: es la diferencia entre sostener un sistema o conducirlo. (*) Economista. Especialista en análisis estadístico y econométrico aplicado a la actividad fluvial y marítima.