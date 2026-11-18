Fuente: Consorcio de Gestión del Puerto de Quequén

Los distintos sectores convergen en Puerto Quequén a partir de los representantes de su Directorio.

La Subsecretaría de Asuntos Portuarios de la Provincia de Buenos Aires designó a siete directores en representación de los sectores que integran el Directorio del Consorcio de Gestión del Puerto de Quequén, presidido por el Dr. Ernesto Povilaitis Giovazzino. Los mandatos tendrán una duración de tres años.

Mediante un acto administrativo firmado el 17 de noviembre, la Subsecretaría formalizó las designaciones de los nuevos representantes. Los directores designados y sus respectivas representaciones son los siguientes.

• Ramiro Alfredo Saravia, por la Unión Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores (UATRE).

• Juan Carlos Peralta, por la Unión de Recibidores de Granos y Anexos de la República Argentina (URGARA). Con esta designación, Peralta deja de representar a la Municipalidad de Necochea en el Directorio y pasa a ocupar una de las vocalías gremiales. El intendente municipal, Arturo Rojas, designará próximamente quien ocupará el lugar correspondiente al Municipio en el Directorio.

• Egidio Alberto Mailland, por la Confederación Intercooperativa Agropecuaria Limitada (CONINAGRO).

• Manuel Francisco Rocca, por la Cámara de la Industria Aceitera de la República Argentina y el Centro Exportador de Cereales (CIARA-CEC).

• Mario Raúl Goicoechea, por el Centro de Navegación.

• Pablo Gonzalo Santirso, por la Cámara de Permisionarios y Concesionarios de Puerto Quequén.

• Matías Ezequiel Sierra, por la Cámara de Profesionales de Puerto Quequén.