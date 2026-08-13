El Puerto de Dock Sud ratificó su liderazgo absoluto como el principal nodo logístico del comercio contenerizado y energético de la provincia de Buenos Aires durante el primer trimestre de 2026. Según datos de la Subsecretaría de Asuntos Portuarios del Ministerio de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica provincial vertidos en el Monitor Portuario, la terminal concentró el 96% de la carga total en contenedores del sistema público bonaerense.

“Este primer trimestre no solo refleja números sino la fuerza de un puerto en constante movimiento. Cada buque que opera en Dock Sud representa la integración de la producción bonaerense con el mundo y el compromiso inquebrantable de ser un motor logístico y energético que impulsa el desarrollo de nuestra región”, consideró Mónica Litza, presidenta del Consorcio de Gestión del Puerto de Dock Sud.

En volumen operativo, el puerto canalizó 222.216 TEUs (unidad equivalente a un contenedor de 20 pies) entre enero y marzo, lo que representa un crecimiento interanual del 6,0% respecto a los 209.686 TEUs registrados en el mismo período de 2025. Asimismo, la carga general y a granel movilizada alcanzó las 1.810.984 toneladas, marcando un alza del 7,1% en la comparación interanual. Con estos registros, Dock Sud aportó el 12% del volumen total de cargas gestionadas por todos los Consorcios de Gestión Portuaria de la provincia.

El informe oficial posiciona además a Dock Sud como el segundo puerto provincial con mayor movimiento de buques, tras operar 583 embarcaciones en el trimestre —con un flujo mensual de 210 en enero, 173 en febrero y 200 en marzo—, lo que significó un incremento del 18,5% en el tráfico marítimo frente a los 492 buques del primer trimestre de 2025.

Matriz energética

La operatoria de la terminal refleja un rol neurálgico en la matriz energética regional. Dentro del segmento de graneles líquidos, movilizó 789.148 toneladas de combustibles líquidos, 540.633 toneladas de petróleo crudo y 95.375 toneladas de gases. La nómina de insumos a granel y carga general se completó con 287.063 toneladas de arena y canto rodado, 89.065 toneladas de productos siderúrgicos, 9.061 toneladas de minerales y 640 toneladas de carga general.

Un aspecto determinante de la actividad del puerto radica en la especialización según el tipo de carga. En lo que respecta a la carga en contenedores, la operativa mostró un marcado perfil de comercio exterior y transbordo, distribuyéndose en un 36% de exportaciones, un 34% de importaciones y un 30% de transbordos, alcanzando una participación global del 73% en comercio exterior y un 27% en comercio interior. Por el contrario, la carga a granel y general estuvo orientada al comercio interior mediante cabotaje en un 100%, registrando un 51% de removido entrado, un 22% de removido salido, un 14% de exportación y un 13% de importación