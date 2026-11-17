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La variación interanual del gasto total en combustible se disparó un 79%. Con este guarismo, hoy representa casi 4 de cada 10 dólares de los gastos operativos de una aerolínea.

El dato, aportado por Peter Cerdá, vicepresidente regional de la Asociación de Transporte Aéreo Internacional (IATA) para las Américas, explica por sí solo la dificultad por la que atraviesa el sector de la carga aérea.

Si con esto no alcanzara, el directivo agregó que, en la mayoría de los países sudamericanos, la demanda de infraestructura aeroportuaria supera significativamente la capacidad del aeropuerto. Para graficar esta situación, el vicepresidente regional de IATA expuso un mapa del continente con el potencial de congestión en determinados períodos del año en los principales aeropuertos. Ezeiza, por las obras de infraestructura realizadas en los últimos años para mejorar las instalaciones de carga aérea, no figuró en este preocupante relevamiento.

Cerdá expresó estas reflexiones en la apertura del IATA Cargo Day de las Américas, que reunió en Colombia a toda la cadena logística para impulsar el futuro de la carga aérea.

El encuentro abordó temas clave para el desarrollo de la industria, incluyendo el transporte de productos perecederos, el crecimiento del comercio electrónico, la digitalización de procesos, la seguridad operacional, el transporte de mercancías peligrosas, las iniciativas regulatorias y las soluciones digitales impulsadas por IATA para construir una cadena logística más eficiente, segura y sostenible.

“Cuando hablamos de aviación pensamos en pasajeros, pero la carga aérea es igualmente estratégica: impulsa el comercio, conecta mercados y genera oportunidades”, recalcó Cerdá.

Durante el evento, Brendan Sullivan, Global Head of Cargo de IATA, destacó el papel estratégico del sector en un contexto de transformación del comercio internacional.

“La carga aérea no transporta todo; transporta lo que no puede esperar”, aseveró.

Sullivan dijo además que el comercio mundial no está desapareciendo, sino reconfigurándose a medida que evolucionan las cadenas de suministro, los flujos comerciales y los mercados.

Papel fundamental

En este escenario, la carga aérea mantiene un papel fundamental como facilitador del comercio global, aportando velocidad, confiabilidad y flexibilidad para mercancías sensibles al tiempo, productos perecederos y bienes de alto valor.

Asimismo, subrayó que, en un entorno cada vez más fragmentado y complejo, la carga aérea seguirá siendo un elemento esencial para conectar mercados y fortalecer la resiliencia de las cadenas de suministro internacionales.

Mucho se habló sobre el potencial de Colombia, país anfitrión del encuentro: entre 2015 y 2025, el tráfico internacional de carga creció cerca de un 40%, superando las 818.000 toneladas anuales.

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La floricultura representa uno de los mejores ejemplos de esta contribución económica. Las flores son actualmente la segunda exportación no minera de Colombia, generan alrededor de u$s 2.400 millones anuales y sostienen más de 200.000 empleos. Solo en 2025, el país exportó por vía aérea más de 314.000 toneladas de flores por un valor de u$s 2.270 millones.

Además de las flores, los productos perecederos representan cerca del 88% de las exportaciones aéreas colombianas, incluyendo frutas, café y pescados que llegan cada vez a más mercados internacionales. Aunque Estados Unidos sigue concentrando aproximadamente el 70% de las exportaciones aéreas del país, mercados como España, Polonia, Corea del Sur y Emiratos Árabes Unidos muestran un crecimiento sostenido.

Miami continúa siendo el principal destino de la carga aérea colombiana. Durante 2025, la ruta Bogotá-Miami movilizó más de 250.000 toneladas, equivalente a cerca de la mitad de toda la carga aérea exportada por Colombia. Al sumar Medellín, esta participación alcanza el 67%.

Diogo Elías, CEO de Avianca Cargo destacó el papel de la carga aérea como motor de crecimiento económico y desarrollo regional.

Elías destacó que la compañía opera una flota de nueve aviones cargueros dedicados y transporta carga en toda su red de vuelos de pasajeros. Actualmente representa cerca del 30% del mercado aéreo de carga de Colombia, donde los productos perecederos constituyen el 92% de los envíos y las flores el 86%.

También resaltó alianzas estratégicas como la desarrollada con Amazon Air para fortalecer las operaciones de carga en Colombia y Ecuador, así como el papel de GOLLOG, empresa del grupo Abra, que concentra cerca del 46% de la carga aérea de Brasil.