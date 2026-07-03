Corea del Sur protagonizó en 1998 una de las movilizaciones ciudadanas más grandes de su historia: más de 3,5 millones de personas entregaron oro personal y familiar para ayudar a saldar la deuda que el país había contraído con el Fondo Monetario Internacional (FMI) tras la crisis financiera de 1997.

La campaña fue impulsada por la cadena pública KBS junto con bancos coreanos, luego de una iniciativa previa lanzada semanas antes por una asociación de mujeres. El objetivo era reunir recursos para aliviar la deuda externa del país y acelerar su recuperación económica.

¿Cómo juntó Corea del Sur 227 toneladas de oro?

La mecánica era simple: los ciudadanos llevaban sus piezas de oro a los bancos participantes, que las compraban a precios de mercado o levemente inferiores. A cambio, los donantes recibían wones surcoreanos, aunque muchos rechazaron cualquier compensación.

Qué objetos entregaron los coreanos

Anillos de bod a de parejas recién casadas

Los tradicionales “dol-banji” , regalos de oro del primer cumpleaños

Insignias militares de veteranos de guerra

Medallas de deportistas olímpicos

Una cruz pectoral donada por un cardenal católico

La participación creció a un ritmo acelerado: unas 500.000 personas se habían sumado hacia el 6 de enero de 1998, cifra que llegó a un millón nueve días después. Para fines de abril, el total acumulado alcanzó las 227 toneladas de oro, valuadas en unos u$s 2.130 millones .

A cambio de la donación de oro, los donantes recibían wones surcoreanos, aunque muchos rechazaron cualquier compensación.

¿Qué impacto tuvo la campaña en la deuda con el FMI?

En términos estrictamente financieros, el aporte fue acotado: representó apenas un 3,7% del paquete de rescate de u$s 58.000 millones que el FMI le otorgó a Corea del Sur. El oro reunido se fundió, se exportó y se vendió en el mercado internacional para pagar deuda externa.