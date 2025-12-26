El consumo de alcohol, la comida en exceso y los cambios de la rutina son parte de los festejos post Navidad. Esto pueden generar molestias digestivas, sensación de pesadez y dolor de estómago, además de sobrecargar al hígado, un órgano clave para el equilibrio del organismo.

Si bien el cuerpo cuenta con mecanismos naturales para recuperarse en estos casos, adoptar algunos hábitos simples después de las celebraciones puede ayudar a aliviar el malestar y favorecer el buen funcionamiento hepático.

¿Por qué el hígado se ve afectado tras los excesos?

El hígado cumple más de 500 funciones esenciales, entre ellas procesar nutrientes, filtrar toxinas y metabolizar grasas y alcohol. Cuando la alimentación es rica en grasas, azúcares y bebidas alcohólicas, este órgano trabaja en exceso y puede provocar síntomas como hinchazón, náuseas o dolor abdominal.

Por ese motivo, luego de los festejos es clave priorizar una alimentación más liviana e incorporar bebidas y alimentos que acompañen el proceso natural de recuperación del organismo.

¿Qué bebidas ayudan a cuidar el hígado después de las fiestas?

Algunas bebidas pueden colaborar con la salud hepática y mejorar la digestión.

Jugo de remolacha

La remolacha es rica en antioxidantes y compuestos naturales que ayudan a reducir la inflamación. Su jugo puede favorecer el funcionamiento del hígado y suele recomendarse consumirlo por la mañana.

Té verde

El té verde contiene antioxidantes que se asocian con beneficios para la salud hepática. Diversos estudios lo vinculan con un menor riesgo de enfermedades del hígado, aunque se aconseja evitar extractos concentrados y optar por una ingesta moderada.

Café

El consumo moderado de café mostró efectos protectores sobre el hígado. Investigaciones señalan que incluso el café descafeinado puede asociarse con un menor riesgo de cirrosis y otras afecciones hepáticas.

¿Qué alimentos pueden ayudar a aliviar el malestar digestivo?

Además de las bebidas, algunos alimentos pueden acompañar la recuperación del sistema digestivo y reducir la sensación de pesadez:

Avena: aporta fibra soluble que favorece la digestión y ayuda a reducir la inflamación.

Ajo: puede contribuir a disminuir la acumulación de grasa en el hígado.

Frutas como arándanos, uvas y pomelos: ricas en antioxidantes que protegen las células hepáticas.

Pescado graso y frutos secos: fuentes de ácidos grasos omega-3, beneficiosos para el metabolismo de las grasas.

¿Qué conviene evitar para no sobrecargar el hígado?

Para reducir el dolor de estómago y favorecer la recuperación hepática, los especialistas recomiendan limitar el consumo de alcohol, comidas ultraprocesadas, grasas saturadas, azúcares añadidos y sal en exceso.

Disminuir estos productos durante algunos días posteriores a las fiestas puede ayudar a que el organismo vuelva a su equilibrio habitual.

¿Qué tener en cuenta después de los excesos?

Luego de las fiestas, retomarlos hábitos saludables suele ser suficiente para aliviar el malestar digestivo. Priorizar comidas livianas, una buena hidratación y descanso adecuado ayuda al cuerpo a recuperarse.

Si los síntomas como dolor de estómago, náuseas o hinchazón persisten o empeoran con el correr de los días, se recomienda consultar con un profesional de la salud para descartar otras causas.