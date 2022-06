Qué son las franquicias, cómo crecieron 11% en medio de la crisis y crearon 220.000 puestos de trabajo

El mercado franchising viene en ascenso respecto de años anteriores y confirma el "efecto resorte" que el sector venía esperando, según señalaron las grandes consultoras presentes en la Expo Franquicias 2022, que se realizó este 26 y 27 de mayo en La Rural, en la que, por primera vez, fue el escenario de un encuentro del franchising mundial.

Con el peso devaluado, las franquicias argentinas salen a buscar dólares al exterior

"El 2022 inició muy bien, con muchas marcas retomando ritmos de aperturas incluso superiores a 2019, antes de la pandemia. Ya el 2021 mostró fuertes signos de recuperación y expectativas positivas: con una proyección del 11% de crecimiento en términos de cantidad de PDV (puntos de venta), lo que equivaldría a casi 4500 nuevos", dice Susana Perrota, presidente de la Asociación Argentina de Marcas y Franquicias (AAMF).

Al respecto, detalla que "las expectativas de crecimiento para 2022 en cuanto a la generación de empleos son positivas, aunque a una tasa de expansión bastante menor, del orden del 2,8%, para alcanzar los casi 220 mil empleos directos; más parecido al ritmo anual hasta 2019, ya que el promedio de cantidad de empleados por puntos de venta (PDV) continuará decayendo, como lo viene haciendo desde hace al menos seis años".

Para Ezequiel Devoto, gerente general de la AAMF, "también se espera un crecimiento en el desarrollo regional. Según el último relevamiento realizado, el 35% de las marcas encuestadas ya opera su modelo de negocios en otros países con más de 1058 PDV activos. Durante 2021 abrieron 81, lo que representó una expansión del 9%, y esperan abrir otros casi 130 durante 2022, lo que significaría acelerar a un ritmo de expansión del 12% anual. La mitad de estas marcas planea ingresar a Chile y alrededor del 20% apunta a Paraguay, Perú y España".

Otro dato interesante, aseguran desde la AAMF, es que otro 30% de las marcas encuestadas para el Reporte Semestral de Franquicias que aún no se han expandido a otros países desearía hacerlo durante 2022. La gran mayoría (83%) planea comenzar por el Uruguay, un 58% planea expandirse al Paraguay, un 42% a Chile y un 25% a Colombia, los EE.UU. y España.

LA ACTIVIDAD EN LA ARGENTINA

"En el mundo de los negocios la franquicia se está destacando. Vienen en ascenso y con todo tipo de inversión. Hay bastante interés en desarrollar franquicias, muchas empresas que tienen tres/cuatro locales quieren seguir creciendo de la mano de este modelo de negocio con capital de terceros y gestión de terceros", comenta Carlos Canudas Rivell, director de Estudio Canudas.

En este sentido, Alejo Canudas, gerente de desarrollo de Franquicias de Estudio Canudas, indica: "Tenemos dos unidades de negocios. La primera, consiste en preparar a las empresas que quieran franquiciar. Estamos un 40/45% arriba de lo que veníamos presupuestando, o sea que hay varias empresas que están apostando al sistema para crecer, y después, del lado comercial, seguimos cumpliendo objetivos".

El rubro gastronómico se sigue destacando y está en el tope de consultas, le sigue el sector servicios, luego salud y belleza. En la actualidad, se apuesta por locales pequeños que puedan operar con poco personal. Un 30% es en el interior del país.

Mario Comi, gerente general de Francorp Argentina, observa un repunte en la actividad. "La industria gana participación en nuevos emprendimientos y expansión de negocios. De cada nuevo emprendimiento o local que se abre, la probabilidad que sea una franquicia cada vez es más alta. Es una tendencia que no solo no se va a revertir, sino que se va a incrementar", afirma.

A la vez, indica que si esta tendencia se diera en un proceso de crecimiento económico general sería mucho más visible. "Tenemos la esperanza de que, en algún momento, la coyuntura mejore y entonces, ahí sí, puede llegar a ser explosivo".

INVERSIÓN Y TENDENCIAS

En cuanto a tendencias de rubros, Comi señala que lo gastronómico siempre está en primer lugar. "Hoy se busca mucho lo relacionado con el café de especialidad, el café To Go y los servicios take away con un espacio para sentarse. También está creciendo el rubro servicios de oficios; servicio de limpieza para empresas o para casas particulares".

En estos casos donde el franquiciado es un profesional o tiene un oficio, quizás la inversión es menor porque por ahí el equipamiento lo provee la casa central. Entre los u$s 15.000 y u$s 20.000.

A nivel general, la mayor cantidad de consultas se da en la franja de entre u$s 20.000 y u$s 50.000.

"Se dio el efecto resorte que esperábamos. Lo que no se hizo en estos dos años de pandemia, se hizo en este primer semestre. Hay muchas marcas queriendo ser franquicias", indica el consultor Daniel Arce, socio fundador de la Consultora Franquicias que Crecen, mientras aclara que "con una franquicia, el derecho de piso ya lo pagó el franquiciante y se te hace más fácil".

Según Arce, hoy se apuesta a la baja inversión, es más barato el alquiler, es más económico un local de 50 metros porque es más simple la recuperación. Pasa con los negocios de regalerías, antes tenía un formato de 150 metros y ahora tiene un formato de 50 metros y funciona igual. "La gente se acostumbró a ir y comprar; o llamar por teléfono (delivery). Entonces, ya no se requiere salones grandes".

Roberto Russo, de la GAF, coincide al afirmar que en este presente se busca formatos con poco personal y siguen funcionando bien las franquicias de inversión mediana o baja. "Creo que en todo el mundo es una tendencia readaptar los formatos tradicionales a espacios más pequeños", apunta el director de la Guía Argentina de Franquicias.

Una exposición Inclusiva

La Expo Franquicias contó con más de 5000 visitantes en los dos días y con la presencia de 92 marcas exponiendo sus propuestas de negocios, lo cual superó ampliamente las expectativas al momento de planear la exposición, cuando aún no se sabía si las condiciones sanitarias iban a permitir llevarla adelante durante la época otoñal.

EXPOSITORES

El Cronista Pymes conversó con algunas de las pymes que expusieron en la Feria con la intención de expandir sus franquicias.

Desde el Instituto de Idiomas Neone, Natalia Ines Druziuk, fundadora y directora general, señaló, "Nos alegra y enorgullece que muchas personas sordas e hipoacúsicas pudieron disfrutar de su primera exposición inclusiva gracias al servicio de intérprete de LSA (Lengua de Señas Argentina) que pusimos a disposición ambos días".

Por el Mundo del Alquiler, habló de su negocio la dueña, Soledad Sarobe. Se dedican a alquilar herramientas y máquinas para la construcción y para uso particular de las personas en el hogar. Tienen más de 9 años en el negocio, así que fueron aprendiendo, haciendo experiencia, de cómo era el negocio, sobre la marcha.

"A los interesados en alquilar herramientas, les preguntamos que tienen que hacer y según lo que nos dicen los asesoramos en cuanto a qué herramientas se tienen que llevar, cómo se pone en marcha y cuáles son los cuidados que tienen que tener con esa herramienta. Además, se les pone en funcionamiento para que vean cómo funciona, si funciona bien y lo mismo cuando la devuelven. El alquile sale $1500 por el día", explica.

Faraón es una barbería y peluquería masculina. "Tenemos tres locales uno en el Obelisco, otro en Lanus y en Palermo. Estamos apuntando siempre a un público joven que atendemos también a los niños también un poquito la gente más grande. Trabajamos mucho lo que actualmente la barba, lookeamos mucho, hacemos color, así que estamos en ese plan".

La inversión base es de u$s 20.000 y el recupero es entre 12 a 14 meses", asegura Ariel Faraón, dueño de la firma.

Del Turista cuenta con 50 años en el mercado. Es una franquicia que colabora mucho para lo que es el tema de los eventos: días de Pascua, de la Madre, del Padre, son un montón de circunstancias que colaboran y co-ayudan a hacer la facturación, comentan desde la firma. "Somos una empresa pyme y tenemos pasión por el chocolate. Respecto a la expo, es una feria sumamente profesional, porque está segmentada de potenciales inversores y eso es bueno y es clave. Humildemente no nos encontramos con lo que es la persona que sale a pasear y a mirar, sino profesionales que salen a buscar un negocio y eso es muy importante. Hicimos buenos contactos", comenta Daniela Vidal Secco, responsable área franquicias.

Tendencias para los próximos años

Según la AAMF, el sector se encuentra muy robusto en todo el mundo, pero hay países, como Corea, que sorprenden por lo adelantado que están en términos de transformación digital. Tienen un gran desarrollo en término de robótica: ya sea eligiendo un producto con solo tocarlo, ver cómo quedará el peinado en una peluquería a través de Inteligencia Artificial o tomar café preparados por baristas robots. También la Big data promueve plataformas inteligentes para la evaluación del funcionamiento de un negocio en una zona específico, con sus pros y sus contras.

En tanto las franquicias en el mundo enfrentan un gran desafío de los próximos años en la actividad y tiene que ver con "las cadenas de suministro y las bases de costos", en los que incidirán el costo de los servicios públicos y el combustible, además de la inflación de los salarios.