Se sumaron al rubro saludables y decidieron ser líderes en alimentos honestos a base de plantas

Green Food Makers se instaló en las mesas argentinas ofreciendo una solución para aquellas personas intolerantes a la lactosa, veganas, flexitarianas, vegetarianas o simplemente para aquellos que eligen alimentarse de la manera más saludable que existe. Produce bebidas, dulces, pastas y mantequillas a base de almendras, coco y maní, pero con un diferencial: no sólo dicen que son saludables, que están hechos con materias primas naturales y sin agregados o aditivos, sino que realmente lo son.

Cien años de la marca de pilotos más exitosa



En un mercado donde lo natural, vegano, vegetariano y otras variantes del consumo saludable no estaba tan desarrollado, y sólo solían ser estrategias de marketing, la empresa decidió copiar los modelos de Estados Unidos y Europa.

La empresa nació hace 7 años en San Martín, provincia de Buenos Aires con un pequeño lote de sólo 45 botellas de leche de almendras y hoy se transformó en la compañía argentina líder en producción de alimentos honestos a base de plantas, una propuesta que quiere revolucionar las mesas de los argentinos.

Federico Angelinetti y Lucas Piacenti, dos amigos de la infancia, se juntaron por una necesidad común, encontrar los productos adecuados para alimentarse de la manera más saludable que existe.

"El punto de partida de Green Food Makers fue crear una bebida a base de almendras, saludable, con un proceso de producción sostenible" asegura Angelinetti, y agrega "Lo que buscamos desde el momento cero fue escalar la receta que nosotros hacíamos en nuestro hogar, para nuestra familia, pero para muchas más personas".







"Comenzamos en un galpón chiquito de mi amigo y con una máquina que este amigo nos proporcionó y comenzamos a producir un pequeño lote de leche de almendras y como nosotros éramos muy curiosos e íbamos a reuniones del GCBA para lo que es emprendedurismo. Y ahí conocimos un distribuidor que de una manera muy informal nos llevó a dietéticas que eran las más importantes de Capital", recordó Piacenti.

"Era un producto súper novedoso. Tenímos una leche que duraba 15 días, mucho más que las otras que sólo duraba un par de días. Arrancamos con algo que seguimos sosteniendo que es que es un producto 100% natural. La nuestra es la única leche de almendra que no tiene aditivos, que no tiene conservantes, que es sólo agua con almendras. Cualquiera que sabe de leche de almendras, sabe que son 100 gramos de almendras por litro y es lo que hacemos", sostuvo Piacenti.

Hoy Grenn Food Makers ya cuenta con una planta de pasteurización que les permitió mejorar mucho el proceso y darle a la leche de almendras una vida útil de 40 días. "Aunque no se compara con lo que es el envase tetra, que tiene una duración de seis meses. Pero es otro tipo de productos, que necesariamente tiene entre 8 y 9 aditivos. Nosotros somos los únicos productores a partir de la semilla. Compramos almendra, y la trituramos en un molino. Otras bebidas están hechas en base a pasta de almendras", marca Piacenti.

La inversión inicial de la empresa fue de alrededor de u$s 15000 y en los últimos dos meses facturaron $100 millones. Empezaron con un primer lote de 45 botellas.

Luego de 6 meses de arduo trabajo, obtuvieron una bebida desarrollada desde la propia semilla; sin engaños, sin aditivos, sin conservantes. Únicamente con tres ingredientes: Almendra -100 gr de la semilla por litro- , agua y sal marina para realzar el sabor. Con un proceso de producción sostenible que va desde la almendra entera, luego se procesa con agua, se filtra, se pasteuriza y se envasa.

Hoy ya producen 30 mil litros de bebidas por mes, e incorporaron más de 12 nuevos productos al portfolio en una planta de 400 m2 en la zona de Villa Maipú en San Martín.

Alimentos honestos

Muchas veces la palabra industrial y saludable no van de la mano, pero necesariamente debe ser así. "Para que una leche dure seis meses, tal vez no sea todo lo saludable que debería. Una lechuga no dura meses, sino días. Lo natural no siempre va de la mano de lo industrial. Entonces para que se pueda comericializar un producto es necesario corromperlo para que pueda soportar ciertas condiciones que demanda el mercado. necesarias para la masificación. Nosotros decimos que somos honestos, porque le ponemos 100 gramos de almendra por litro, que es lo que decimos", enfatiza Piacenti.

Tras la gran aceptación que tuvo este primer lanzamiento en el mercado, los socios decidieron incorporar la versión de vainilla y chocolate listas para tomar, además de una propuesta de bebida a base de coco. El éxito de las bebidas llevó a estos jóvenes emprendedores a expandir su portfolio a otros productos complementarios como lo son los untables a base de almendras en su versión original y de Ajo & Oliva para los apasionados de los gustos salados.



"Estamos orgullosos de haber sido de los primeros emprendedores del país en producir bebidas vegetales en una planta de producción propia, con vida útil extendida y trazabilidad", concluye Piacenti