Mantener una alimentación equilibrada es fundamental para preservar el bienestar físico y mental. Una dieta rica en nutrientes, vitaminas y minerales no solo previene enfermedades, sino que también mejora la calidad de vida en todas las etapas.

En ese contexto, ciertos alimentos destacan por su capacidad para potenciar funciones específicas del organismo. Uno de los más estudiados es el ginseng, una raíz que, aunque poco común en la dieta occidental, ofrece múltiples beneficios: desde mejorar la memoria hasta facilitar el descanso nocturno.

La raíz del ginseng contiene gingenósidos, compuestos con efecto neuroprotector y antioxidante.

Qué es el ginseng y cuáles son sus propiedades más importantes

El ginseng es una planta herbácea de la familia de las araliáceas, originaria del este de Asia. Su raíz contiene una amplia variedad de compuestos bioactivos que lo convierten en un ingrediente funcional de gran interés nutricional. Según la Federación Española de Nutrición (FEN), sus propiedades no se alteran según el color (rojo o blanco), ya que esta diferencia depende del tratamiento previo a su elaboración.Su composición incluye:

Gingenósidos (saponinas): responsables de sus efectos estimulantes y neuroprotectores.

Vitaminas: tiamina, riboflavina y niacina.

Minerales esenciales: hierro, magnesio, fósforo, potasio y calcio.

Enzimas y aminoácidos: como la amilasa y fenolasa.

Cuáles son los beneficios del ginseng para el organismo

Numerosos estudios respaldan sus efectos positivos sobre la salud. Entre los más destacados están: