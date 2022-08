El talento y el espíritu emprendedor en primera línea

La jornada continuó con tres Mano a Mano donde se conversaron diferentes temáticas.

En primer turno Pablo Orcinoli, director de Relaciones Institucionales del CDPymes de UCEMA, se refirió a la actualidad de las pymes en relación a la contratación de empleados.

Señaló que en Córdoba se crearon 4000 puestos nuevos de trabajo en el sector privado, en su mayor parte ligadas a la industria metalúrgica. Aunque mencionó un polo de industria IT muy importante donde participan 600 empresas y generan casi 17.000 puestos de trabajo.

Sobre este sector, se refirió a la escasez de talento. "Es una de las principales problemáticas. El segmento IT tiene una gran dificultad en la brecha que hay en el sistema educativo y el mercado laboral. Argentina es un país que produce estudiantes de Ciencias Sociales en detrimento de las habilidades que están demandando las empresas en el área de las ciencias duras".

"El contrapunto no se da tanto entre Córdoba y el resto del país, porque están en una situación bastante similar. Lo que si creo que se produce es una contraposición entre las empresas que componen el segmento IT y las que no. Una de las principales problemáticas en ese sentido es la rotación y la escasez de talento", dijo.

Respecto del trabajo del CDPymes para fomentar el estudio de estas carreras señaló que "tenemos la misión de trabajar en la profesionalización de las pequeñas y medianas empresas. La universidad a nivel general tiene una oferta en careras de grado y posgrado ligadas a digitalización, negocios digitales y demás, por lo cual se supone que es la mejor estrategia para que los jóvenes puedan aumentar los niveles de empleabilidad".

Orcinoli también se refirió a las desventajas de las pymes. "Las pyme familiares reconocen que la situación de contar con el mejor talento es un aspecto estratégico, sin embargo, por la presión del contexto hace que esa situación, si bien es estratégica, no sea número 1. Los asuntos que son emergentes y cotidianos, terminan siendo predominantes y no los estratégicos".

Finalmente, sobre las tendencias hacia el trabajo virtual, puntualizó que "las pymes que se pueden adaptar a un trabajo híbrido lo están haciendo, pero ocurre que hay muchas empresas que tienen una actividad que les impide adaptarse a eso. Igualmente todas están ligadas a la tendencia que se da en el mercado. En el caso IT, los candidatos vienen con una exigencia asociada al trabajo híbrido y las empresas actúan en consecuencia por la actividad a la que están involucradas".

Más tarde, Sebastián Böttcher, CCO de INTERbanking dio un panorama sobre la empresa de la que forma parte. "Tiene más de 30 años en el mercado y en este último tiempo nos fuimos modernizando y siempre enfocándose en el tesorero de las empresas. En una pyme el dueño es tesorero, gerente de ventas, cajero, repositor. La idea de INTERbanking es ayudar al tesorero a administrar los fondos de la empresa, enviarlos, administrarlos".

Sobre su presente digital señaló que "nos vemos más cercanos a una fintech y los clientes nos ven más como un banco. Esto se debe a que hace un tiempo comenzamos con una transformación para mejorar los servicios y productos para que los clientes tengan otra interacción con ellos".

Entre los desafíos que tienen destacó que se "debe porque el foco en la importancia de la digitalización. Hoy todo lo ligado a lo digital busca ahorrarle tiempo al usuario, pero no podemos perder de vista la seguridad de la persona por esto. Necesariamente tenemos que utilizar las herramientas que nos da la digitalización sin poner en riesgo la cotidianidad del usuario."

Al respecto, señalo, "nuestra plataforma es muy flexible, la puede utilizar la empresa más grande del país hasta la más chica, esa facilidad demuestra que la seguridad que brindamos es completamente aplicable a cualquiera sea su realidad.

"Hoy tenemos más de 200.000 clientes registrados en nuestra plataforma, un número muy grande considerando que hay 500.000 empresas en el país. Esta estrategia le permite a cualquier empresa estar registrada en nuestra plataforma sin tener que pagarla, hay algunas funciones básicas que son gratuitas e incluidas y otra parte utiliza la plataforma simplemente entrando", concluyó.

Otro mano a mano se denominó "De Río Cuarto hacia el mundo" con la presentación del caso de Belén Avico, fundadora y CEO de Cura Té Alma, una empresa que productora de blends de tés e infusiones. En primer término Avico contó su experiencia.

"El inicio fue hace 10 años cuando empecé a soñarlo. En realidad volví a la Argentina desde Países Bajos y decidí quedarme a emprender aquí porque veía que había muchas oportunidades en ese entonces. Siempre fui emprendedora desde muy chica", cuenta.

La idea que la motorizó fue la de aprovechar todas las materias primas que la Argentina ofrece y generar a partir de los tés de Misiones y la yerba mate blends a base de flores, frutas, hierbas y especies, integrando ingredientes de las diferentes regiones de la Patagonia y todo el país.

"Cura Té Alma fue el primer Té argentino Premium, que llegó ya desde hace 5 años a las góndolas de los supermercados del mundo".

La pyme, dirigida en si totalidad por mujeres, comenzó de manera artesanal, con muy poco dinero, en el Garage de la casa de Avico y yendo a las ferias artesanales, viajando por todo el país. Hasta que armamos un plan de negocio- "La verdad estoy muy agradecida con todas las personas que siempre me acompañaron y que me ayudaron a cruzar las fronteras".

Respecto de su experiencia como emprendedora que exporta, recordó su encuentro con la reina de Países Bajos, Máxima. "Recuerdo el día que le entregué el té a Máxima, una experiencia que es mezcla de espíritu emprendedor con sueño hecho realidad. El hecho de ser auténtica, de animarse. A veces uno se pone diferentes obstáculos, pero hay que ir a la acción. Fue muy inspirador".