En un contexto donde la industria del entretenimiento busca reinventarse a través de la tecnología y la experiencia, VR Arena se posiciona como uno de los nuevos protagonistas del sector en Buenos Aires. Con un modelo centrado en la realidad virtual y el gaming social, la compañía combina innovación, escalabilidad y una propuesta adaptable tanto al consumidor final como al segmento corporativo. La marca desembarcó en la ciudad en noviembre de 2024 con su primera sede en el Abasto, sobre Av. Corrientes, y consolidó su crecimiento en diciembre de 2025 con la apertura de un segundo espacio en Martínez. “Estamos muy contentos con la respuesta del mercado argentino. La demanda sigue creciendo, especialmente en cumpleaños, eventos grupales y propuestas corporativas. La apertura en Martínez es un paso clave dentro de nuestro plan de expansión en Buenos Aires”, comenta Nina Gilmizyanova, cofundadora de VR Arena Argentina. El diferencial de VR Arena radica en su propuesta de realidad virtual “free roam” (movimiento libre), que permite a grupos de entre 4 y 14 personas interactuar en un mismo entorno físico y virtual sin cables ni dispositivos adicionales. A través de esta tecnología, los usuarios pueden participar en juegos colaborativos o competitivos, desde shooters tácticos hasta experiencias de supervivencia o dinámicas más casuales orientadas a públicos familiares. VR Arena organiza su modelo de negocio en distintas verticales que le permiten captar públicos diversos y optimizar su operación. Uno de los principales pilares son los cumpleaños, un segmento en crecimiento que concentra gran parte de la demanda, especialmente los fines de semana. En paralelo, la compañía se posiciona en el ámbito corporativo con propuestas de eventos y team building enfocadas en la colaboración y la interacción en entornos inmersivos. A su vez, desarrolla servicios “a domicilio” para eventos y activaciones, ampliando su alcance más allá de sus sedes físicas. La oferta se completa con espacios de gaming y estaciones individuales de realidad virtual. Con presencia en más de 120 sedes a nivel global, VR Arena apuesta a consolidarse en Buenos Aires con un modelo basado en experiencias, tecnología y eventos. Una extensa área de realidad virtual de 240 m2 con movimiento libre. Compuesta por 5 juegos con desarrollos propios, en este espacio se puede disfrutar de batallas épicas en equipo (de 4 a 14 personas que se ven e interactúan entre sí) sin chalecos ni cables, experimentando una inmersión total en otra dimensión. Las experiencias de VR disponibles en este sector son: Además de ser un espacio ideal para pasar un tiempo de entretenimiento entre amigos o en familia, en el lugar se podrán llevar a cabo eventos corporativos y cumpleaños o bien reservar la sala para 14 personas de manera exclusiva. El valor de reserva por persona va desde los $27.000 pesos por hora. Este espacio está compuesto por 4 estaciones de VR con los cascos más potentes Meta Quest 3! Cuenta con más de 50 juegos individuales y de equipo de diferentes géneros para todas las edades y gustos. El valor de reserva por persona va desde los $27.000 por hora. Este es un espacio de consolas con las más novedosas propuestas de la marca para jugar de manera individual o en equipos. Las reservas se hacen por hora de juego y el valor va desde los $9.000 por persona. En todos los casos el tiempo de reserva para las experiencias es por bloques de 30 y 60 minutos y la edad mínima para participar es de 8 años. El predio abre sus puertas de lunes a domingos (incluidos feriados) de 12 a 22 horas, pero se requiere de reserva previa para poder acceder. Para más información y reservas ingresar a www.vrarena.ar o contactarse por Whatsapp al +54 911 3559 9695. Instagram: @vrarenaar