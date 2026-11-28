El ex embajador argentino en Beijing Sabino Vaca Narvaja aseguró hoy que en esta “época, extraordinariamente interconectada, la responsabilidad histórica es construir una nueva convergencia humanista”, al enfatizar el deber que tiene China en la construcción de un futuro compartido, durante su participación en Hong Kong del Foro Internacional de Estudios sobre Civilizaciones Globales 2026, que encabezó el jefe del ejecutivo de la región administrativa china.

“China –dijo Vaca Narvaja— tiene hoy una responsabilidad histórica extraordinaria: demostrar, mediante sus políticas y sus relaciones internacionales, que el ascenso de una gran potencia puede ampliar las oportunidades de desarrollo de otras naciones sin exigirles que renuncien a su identidad”.

“La paz, el cambio climático, la salud pública, la seguridad alimentaria, el conocimiento científico y la gobernanza de las nuevas tecnologías requieren respuestas que trasciendan las fronteras nacionales”, destacó el ex embajador al participar del evento junto al jefe del Ejecutivo de la Región Administrativa de Hong Kong, John Lee Ka-chiu, y al presidente de la Academia China de Ciencias Sociales, Gao Xiang.

En el foro, que se realiza inmediatamente después de la cumbre entre Xi Jinping, Donald Trump y Vladimir Putin, el presidente del Centro de Sinología de la Universidad de Buenos Aires (CEUS-UBA) declaró: “La globalización logró conectar nuestras economías, pero la interdependencia económica, por sí sola, no garantiza sociedades más solidarias, relaciones internacionales más justas ni seres humanos más felices. Tenemos todavía pendiente la tarea histórica de construir una verdadera comunidad humana”.

“La verdadera grandeza de una potencia no se mide solamente por su capacidad de transformar el mundo, sino también por su disposición a respetar el derecho de los demás pueblos a transformarlo desde su propia historia ”, agregó Vaca Narvaja.

En ese sentido, uno de los aspectos distintivos de la exposición fue la recuperación del pensamiento político argentino y latinoamericano como aporte a los debates internacionales sobre el desarrollo humano. Por eso, en Hong Kong reivindicó: “En 1949, Juan Domingo Perón desarrolló su concepción de la Comunidad Organizada, proponiendo una sociedad donde la realización individual, la justicia social y el bienestar colectivo se integraran dentro de un proyecto común”.

Vaca Narvaja con el jefe del Ejecutivo de la Región Administrativa de Hong Kong, John Lee Ka-chiu. Fuente: Foro Internacional de Estudios sobre Civilizaciones Globales

Al mismo tiempo, el ex embajador argentino rescató la visión humanista del Papa Francisco y el concepto del Buen Vivir de los pueblos originarios de América Latina, que incorpora el equilibrio ecológico, la identidad cultural y la vida comunitaria como dimensiones fundamentales del progreso.

“El mayor riesgo de la revolución tecnológica no consiste únicamente en que las máquinas adquieran capacidades humanas, sino en que los seres humanos terminemos subordinando nuestros valores a la lógica de las máquinas y de los mercados”, manifestó Vaca Narvaja, quien agregó: “El gran desafío de nuestro tiempo consiste en transformar la interdependencia económica en solidaridad humana, el poder tecnológico en bienestar colectivo y la diversidad civilizatoria en una fuente de valores compartidos”.

El Foro Internacional de Estudios sobre Civilizaciones Globales 2026 tiene entre sus promotores al Centro de Intercambios Económicos Internacionales de China y al Instituto de Filosofía de la Academia China de Ciencias Sociales (CASS, por sus siglas en inglés), una de las instituciones académicas y centros de pensamiento más importantes de la República Popular China, que cumple un papel estratégico en la investigación y el asesoramiento al gobierno chino en materia económica, política, social y de relaciones internacionales.

El encuentro fue organizado por el Instituto de Civilizaciones Globales, el Centro de Estudios de Hong Kong y Macao, el Instituto Chino de Hong Kong y la Universidad de la Academia China de Ciencias Sociales. Asimismo, dieron su respaldo al foro, el Gobierno de la Región Administrativa Especial de Hong Kong de la República Popular China, la Coalición de Hong Kong y la Revista Bauhinia.

Vaca Narvaja con el presidente de la Academia China de Ciencias Sociales, Gao Xiang. Fuente: Foro Internacional de Estudios sobre Civilizaciones Globales

La temática del evento se enmarca en la Iniciativa para la Civilización Global, presentada por el presidente Xi Jinping en marzo de 2023, que integra, junto con las iniciativas para el Desarrollo Global, la Seguridad Global y la Gobernanza Global, la arquitectura conceptual de la política exterior china, orientada a promover el multilateralismo, el respeto por la diversidad cultural y una mayor participación de los países emergentes en la construcción del orden internacional.

Con una población de aproximadamente 7,5 millones de habitantes y un producto bruto interno superior a los 420.000 millones de dólares, Hong Kong constituye uno de los principales centros financieros, comerciales y logísticos del mundo porque, además, integra la Gran Área de la Bahía Guangdong-Hong Kong-Macao.

“Es un extraordinario ecosistema económico, industrial, científico y tecnológico compuesto por once ciudades, como Shenzhen y Guangzhou, que reúne a más de 88 millones de habitantes en una superficie de apenas 56.000 kilómetros cuadrados y genera un producto bruto superior a los 2,1 billones de dólares, equivalente a alrededor de tres veces la economía argentina ”, explicó Vaca Narvaja.

La importancia de esta región fue especialmente destacada por el presidente Xi Jinping durante la reciente cumbre de APEC en Shenzhen, en la que participaron más de 20 jefes de Estado, entre los que se destacaron el norteamericano Donald Trump y el ruso Vladimir Putin. Allí el líder chino propuso la creación de una Asociación Mundial para la Cooperación Económica entre Áreas de la Bahía, destinada a fortalecer los vínculos productivos, comerciales y tecnológicos entre estas regiones a escala internacional.