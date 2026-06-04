Más de 2.000 personas participaron de la decimosexta edición del Social Media Day Buenos Aires, que se realizó en la Usina del Arte y se transmitió vía streaming para toda Argentina y otros países de habla hispana. El encuentro reunió a profesionales, marcas, instituciones educativas y referentes de la comunicación, el marketing y la tecnología para analizar las principales tendencias digitales y el impacto de la inteligencia artificial en los negocios.

La jornada estuvo centrada en temas vinculados con inteligencia artificial, creatividad, audiencias, redes sociales, estrategias de contenido, transformación digital e influencers, con foco en cómo las nuevas tecnologías están redefiniendo los procesos de comunicación y marketing.

ARY KAPLAN NAKAMURA

La apertura estuvo a cargo de Adriana Bustamante y Diego Piscitelli, directores de Digital Interactivo, productora organizadora del evento. Ambos repasaron la evolución del sector desde la creación del encuentro y destacaron el protagonismo que adquirió la inteligencia artificial en la agenda de la industria.

“Hace 16 años comenzamos con el evento para marcar tendencias digitales y redes sociales. Hoy la industria cambió muchísimo y la IA está transformando todo. Este año el encuentro evolucionó hacia la inteligencia artificial aplicada al marketing y a la generación de contenidos, pero con un fuerte foco en la creatividad, las personas, y cómo las marcas conversan con sus audiencias”, señalaron.

La primera conferencia estuvo a cargo de Gustavo Mames, fundador y director general de Interactivity, quien analizó el impacto de la inteligencia artificial en el mundo de los negocios y el marketing. Durante su exposición planteó interrogantes sobre la relación entre tecnología y empleo, y llamó a desarrollar nuevas capacidades para adaptarse a los cambios.

ARY KAPLAN NAKAMURA

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“Hace 250 años tememos que las máquinas nos dejen sin trabajo. Aprendamos de lo que pasó cuando delegamos todo en la tecnología. Debemos convivir con IA, pero hay que ser curioso y aprender. Ser responsables, éticos, profesionales y auténticos”, afirmó.

Uno de los espacios centrales del encuentro fue el panel sobre Comunicación e Innovación en tiempos de IA, moderado por Fernando Arango, gerente de Comunicaciones Corporativas de McDonald’s. Participaron Patricia Jebsen, business advisor en Seeds; Ezequiel Arlanian, managing director de Accenture Argentina; María Victoria Pirraglia, head of Branded Content de Perfil; y Alan Levy, presidente de Interact Argentina y cofundador de Beeyond Media.

Los especialistas coincidieron en que la adopción de inteligencia artificial avanza en las organizaciones, aunque remarcaron la importancia de definir con claridad los objetivos y ámbitos de aplicación de estas herramientas.

La comercialización de servicios en la nueva era digital fue otro de los temas abordados. Andrés Fiorotto, integrante del laboratorio digital de RUS Seguros, sostuvo que existen cuatro factores determinantes para competir en el nuevo escenario tecnológico.

“Hay cuatro pilares claves en la comercialización de servicios hoy: ser descubierto por la IA, ser elegido por la IA, permitir que la IA contrate de punta a punta, y gobernar y auditar, es decir cómo voy a manejar la IA y garantizar los datos del cliente”, explicó.

En otro de los bloques destacados, Ximena Díaz Alarcón, CEO y cofundadora de YOUNIVERSAL, y Silvina Seiguer, consultora estratégica de Brand PR y Comunicaciones, analizaron los errores más frecuentes que cometen las marcas en materia de branding y redes sociales.

Entre las recomendaciones que compartieron con la audiencia señalaron que “presencia no siempre es relevancia”, que las marcas deben saber “cuándo hablar y cuándo callarse”, que resulta necesario pensar antes de reaccionar y que la innovación requiere evitar la repetición constante de fórmulas.

El impacto de la inteligencia artificial en el comercio digital también formó parte de la agenda. Federico Feres, CEO de Go For Marketing and eCommerce y fundador de Go For Last Mile, destacó la necesidad de escuchar a las audiencias y construir comunidades alrededor de las marcas para sostener el vínculo con los consumidores.

La jornada incluyó además la presentación de diversos casos de éxito. Silvana Cataldo, directora de Entretenimiento y Brand Marketing de Personal, junto con Sebastián Wilhelm, cofundador de Trans Company, expusieron sobre el regreso de la campaña “La llama que llama” en formato de serie.

La relación entre marketing, redes sociales y el Mundial de fútbol ocupó otro de los segmentos del evento. Catalina Smidt, Brand & Segments Grouper de McDonald’s, presentó la campaña desarrollada por la compañía para la competencia y aseguró que se convirtió en la iniciativa más exitosa de la marca tanto en Argentina como en América Latina.

Por su parte, Andrés González Casco, Social Media y Video Manager de Olé, adelantó que la cobertura del torneo incluirá más de 30 videos diarios en formato vertical y recordó que el campeonato coincidirá con los 30 años del medio deportivo.

Uno de los momentos más destacados fue la entrevista que Sergio Goycochea realizó a Leandro Petersen, chief commercial y marketing officer de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA). Durante la conversación repasó el proceso de expansión internacional de la entidad desde 2017 y destacó el crecimiento de su presencia global.

“Soñamos este proyecto cuando la AFA no era una marca sino una institución. Hoy la AFA es una marca global, pero que se apoya en una estrategia y presencia local para cada cultura; por eso por ejemplo AFA India o AFA China tienen sus propias redes sociales. Hoy la selección argentina tiene 115 sponsors, y la Liga Profesional de fútbol 26”, indicó.

También se desarrollaron exposiciones centradas en el uso de la inteligencia artificial aplicada a la creatividad publicitaria, especialmente en el contexto del Mundial, y charlas dedicadas a reflexionar sobre el impacto de los avances tecnológicos en las personas y las organizaciones.

Ariana Bustamante y Diego Piscitelli ARY KAPLAN NAKAMURA

En ese marco, Carolina Dubiansky, fundadora de Giver Solutions, compartió la experiencia de transformación de una agencia tradicional hacia un modelo apoyado en inteligencia artificial.

“La IA aplicada con criterio es una ventaja competitiva. La diferencia no es la herramienta, sino quién la utiliza, y tampoco reemplaza a las personas que piensan bien, sino que las potencia”, sostuvo.

Hacia el cierre se desarrolló el panel “Estrategia Digital en el mundo de la música y el entretenimiento”, organizado junto a Billboard, con la participación de representantes de la industria musical y de contenidos.

La clausura estuvo a cargo del actor y creador de contenido Lionel Ferro, quien sintetizó una de las ideas que atravesó gran parte de las exposiciones de la jornada: “Lo más importante es contar historias de la mejor manera, y crear una comunidad”.

De forma paralela a las conferencias principales, el evento incluyó workshops sobre creación de contenidos con inteligencia artificial, detección de noticias falsas y nuevas herramientas digitales para la producción audiovisual.

Según los organizadores, el Social Media Day mantiene un alcance federal y, desde su lanzamiento en 2010, se realizó en más de 14 ciudades argentinas. Para el segundo semestre de 2026 ya están previstas nuevas ediciones en Santa Fe, Paraná, Buenos Aires, Mar del Plata y Mendoza.