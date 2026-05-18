El Social Media Day Buenos Aires regresa en su nueva edición con una jornada presencial el 3 de junio de 2026 en la Usina del Arte (Agustín R. Caffarena 1, Buenos Aires), de 13:30 a 19:30 hs., con transmisión virtual disponible para Argentina y todos los países de habla hispana.

El encuentro, que ha trascendido su formato original para consolidarse como un ecosistema integral, reúne a profesionales, marcas, instituciones educativas y referentes del marketing, la tecnología y la comunicación. La edición 2026 apunta a que los asistentes incorporen herramientas prácticas, amplíen su red de contactos y desarrollen nuevas perspectivas para pensar las estrategias digitales. A lo largo de la jornada, speakers especializados abordarán tendencias digitales, inteligencia artificial, redes sociales, audiencias, transformación digital e influencers.

El evento tiene además un alcance federal: ya se confirmó una edición en Rosario el 6 de mayo en la UCA Rosario (smday.com.ar/rosario/), y se esperan nuevas paradas en Mendoza en agosto; Santa Fe y Paraná el 10 y 11 de septiembre respectivamente; y una segunda edición en Buenos Aires en octubre, en el marco de la Tecweek.

Prensa

Cronograma Auditorio Principal

13:30 h ACREDITACIÓN

14:00 h Bienvenida a cargo de Adriana Bustamante y Diego Piscitelli

14:10 h Marketing, Comunicación y Negocios Digitales: ¿el principio del fin o el fin del principio? Gustavo Mames - Interactivity

14:30 h PANEL Comunicación e Innovación en tiempos de IA: Estrategias y nuevos skills Ezequiel Arlanian - Accenture, Alan Levy - Interact Argentina. Modera: Fernando Arango - Arcos Dorados

15:10 h Comercializar servicios en la era de la IA. Andrés Fiorotto - RUS Seguros

15:30 h Los Pecados Capitales del Branding. Ximena Diaz Alarcón - YOUNIVERSAL, Silvina Seiguer - Brand PR & Communications

16:00 h BREAK

16:40 h Federico Feres - Go For Marketing and eCommerc e

17:00 h Estrategias de comunicación y creatividad. La vuelta de la Llama que Llama en formato serie. Silvana Cataldo - Personal, Sebastián Wilhelm - Trans

18:00 h Siempre nunca como ahora. Juan Ramiro Fernández - The Chemical Pitch Company

17:30 h Marketing y Redes / Cómo nos preparamos para el mundial. Casos: Victoria Fernández Acuña - Arcos Dorados, Andrés González Casco - Olé, Leandro Petersen - AFA

18:20 h De agencia tradicional a agencia con IA: Lo que aprendimos en el camino. Carolina Dubiansky - Giver Solutions

18:40 h PANEL Estrategia Digital en el mundo de la música y el Entretenimiento by Billboard. Melisa Lipnizky - Ranked Music, Tomás Frontanilla - Billboard AR, Nicolás Vanecek - FaroLatino, Federico Charriere - Prina

19:30 h CIERRE

Sala de Cámara

17:00 h Del contenido al sistema: cómo la IA está rediseñando la creación de contenidos en tiempo real. Agustina Pérez y Nasa Lombardo - NINCH Creative Communication Company

17:30 h Cuando tu marca es el blanco: cómo reaccionar cuando lo falso se vuelve viral. Eduardo Ceccotti - Chequeado

18:00 h La mentira viral: claves para detectarla, frenarla y no compartirla. Ana Laura García Luna y Lucila Vespali Sutera - Chequeado

Prensa

Las entradas anticipadas ya pueden conseguirse a través de www.smday.com.ar/buenosaires con importantes descuentos. Además, habrá beneficios de un 30% off para cámaras, un 50% off en becas para alumnos y profesores universitarios y terciarios e importante descuento en compra de combo de entradas.

La convocatoria para ser sponsor continúa vigente para quien quiera participar a través de la web completando el formulario.

El Social Media Day es una iniciativa de Digital Interactivo a cargo de Adriana Bustamante , Diego Piscitelli, Alessandro Piscitelli y Franco Piscitelli. Para más información visitar el Instagram @smdayar o www.smday.com.ar.