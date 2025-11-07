Social Media Day Buenos Aires se presentará con una edición especial sobre innovación y creatividad con IA, en el marco de la Tecweek el 11 de noviembre en Costa Salguero (Pab 4) de 14 a 19 hs. Este encuentro buscará conocer en profundidad esta tecnología y cómo la están utilizando los referentes de la industria digital.

Durante el Social Media Day: IA y creatividad en la Tecweek, se abordarán diversos aspectos sobre cómo la inteligencia artificial está transformando el marketing, la comunicación y las industrias creativas.

Las charlas explorarán temas como el impacto de la tecnología en las estrategias de marketing y redes sociales, la relación entre marcas y consumidores a través de agentes de IA, la aplicación de la IA en la interpretación de emociones y comportamientos, y el uso de herramientas inteligentes para potenciar la creatividad y la innovación.

Además, se debatirá sobre las oportunidades de valor y el papel humano en un entorno cada vez más automatizado, ofreciendo una mirada integral sobre el presente y futuro digital impulsado por la IA.

Adriana Bustamante, directora de Digital Interactivo, productora y organizadora del Social Media Day Argentina, expresó: “Estamos muy contentos de realizar una segunda edición del Social Media Day Buenos Aires este año y de formar parte de Tecweek, semana de los eventos más destacados de la industria tecnológica y creativa de Argentina que ofrece el Gobierno de la Ciudad. Esta vez el foco estará puesto en la innovación y en el uso de IA aplicada al marketing y a la creatividad”.

CRONOGRAMA

14 hs Acreditaciones

14:25hs Bienvenida a cargo de Adriana Bustamante y Diego Piscitelli

14:30 hs “El marketing hoy. Cómo la comunicación y el marketing cambiaron con la tecnología. Una mirada integral”

Gustavo Buchbinder - Be Influencers

Claudio Yakimovsky - Danone

15:00 hs PANEL de Comunicación en tiempos de IA

Federico Javier Blanco - Stellantis South América

Florencia Fragalá - Arcos Dorados

Jonathan Ferraro – Telecom

Santiago Greco – Gut Network

Moderador: Santiago Maíz - Bermuda

15:40 hs “Capturar valor: el arte (y el caos) detrás de la IA en Marketing”

Noelia Mondino – Naranja X

Mónica Martínez - Naranja X

16:00 hs" ¡Quiero que me atienda un humano! Agentes de IA, marcas y consumidores. Agentes de IA, marcas y consumidores. En qué fallamos y cómo podemos mejorarlos"

Gustavo Mames - Interactivity

16:20 hs “Cómo introducir la IA en medios centenarios. Integrando nuevos procesos automatizados en las redacciones digitales sin morir en el intento”

Alan Turek - Grupo Atlántida

16:40 hs “De Clippy a Copilot, de Photoshop a Firefly; una breve introducción práctica a la IA según Microsoft & Adobe”

Daniel Yesurón - Licencias OnLine

17:00 hs “Marketing, comunicaciones e Industrias Creativas puede pelear con la IA o aprovecharla como aliada. La clave está en cómo hablarle, qué pedir y dónde están sus diferenciales.”

Guillermo Paz - Universidad Siglo 21

Carlos Mazalán - Mazalán Comunicaciones

17:20 hs “Retratos de una obsesión (por la IA). Un recorrido por las nuevas fijaciones del marketing frente a la inteligencia artificial. ¿Estamos realmente fascinados… o solo reaccionando al hype?”

Marina Saroka - Planetlambo

17:40 hs “Decodificando emociones con IA: más allá del positivo/negativo”: La IA que usamos no clasifica, interpreta. Detectamos ironía, ansiedad, ambivalencia real. Eso cambia todo”

Tomás Criado - Epical

Victoria Puricelli - Epical

18:00 hs “Cuando las ideas superan al set: creatividad sin límites con IA”

Agustín Mario Giménez - aHGency & OOTB

18:20 hs “Cómo usar IA para innovar en la producción de historias periodísticas”

Florencia Rodríguez Altube - La Nación

19:00 hs CIERRE

Apoyan el encuentro, Visa, NaranjaX, Río Uruguay Seguros, Buenos Aires Ciudad, Tecweek, Licencias Online, Adobe, Microsoft, Open IT, Digitalproserver, Grupo Via, Interactivity, Clarín, Crónista, Perfil, Grupo Atlántida, Grupo América, Packland, Santo Pecado, Mazalán Comunicaciones, Siglo 21, Red de Comunicaciones Internas Corporativas, Interact, Consejo PR, IAB, CACE, Grupo EON, y Bildenlex.

El evento está dirigido a profesionales, emprendedores, estudiantes, periodistas, pymes y público en general. Los estudiantes cuentan con becas del 50 % enviando comprobante de alumno regular a contacto@smday.com.ar. Las cámaras de la industria, medios y asociaciones pueden obtener un 30 % de descuento en las entradas solicitando el código a contacto@smday.com.ar

Las entradas para el evento presencial pueden conseguirse a través de www.smday.com.ar/buenosaires . Las charlas quedarán grabadas para los asistentes y para quienes no puedan asistir y quieran adquirir el formato on demand, post evento.