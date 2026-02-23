La forma en que las personas se relacionan con los servicios financieros está evolucionando de manera sostenida hacia modelos cada vez más digitales, simples y disponibles en todo momento. En Santander Argentina, esa transformación convive con una propuesta diferencial: un ecosistema integral que combina tecnología, cercanía humana y una red física y de banca automática que amplía las posibilidades de servicio. Según datos propios de Santander Argentina, actualmente el 90% de las transacciones ya se realizan de manera digital y el 63% de los nuevos clientes del banco se suman a través de canales online. Esta adopción creciente de soluciones digitales refleja una preferencia clara por la agilidad y la autogestión, especialmente desde el celular, como eje de la experiencia bancaria cotidiana. En este contexto, Santander anunció una inversión de u$s 230 millones durante 2026 destinada a potenciar su infraestructura tecnológica, incorporar nuevas capacidades de inteligencia artificial y seguir evolucionando sus plataformas digitales. El objetivo es reforzar la disponibilidad 24/7, ampliar las funcionalidades de autogestión y ofrecer una experiencia digital cada vez más intuitiva, rápida y segura, integrada a una red física que continúa siendo un diferencial competitivo para muchos clientes. “Hoy la cercanía no se mide en kilómetros, sino que se construye combinando tecnología con cercanía humana. Queremos que nuestros clientes operen de manera simple y digital en su día a día, pero también que sepan que cuentan con una red de atención, especialistas y banca automática de última generación que complementa esa experiencia cuando lo necesitan”, señaló Alejandro Butti, CEO de Santander Argentina. Y agregó: “nuestro modelo es híbrido: digital para operar en el día a día y humano cuando el acompañamiento experto agrega valor”. En los últimos meses, la entidad aceleró la transformación de su aplicación móvil con mejoras clave, como la migración a una nueva arquitectura tecnológica, un flujo de login más simple, un onboarding 100% digital y nuevas funcionalidades para operar con inversiones y disponibilizar el dinero todos los días, a toda hora. Estas iniciativas se complementan con una red con más de 1000 cajeros de banca automática, considerada una de las más modernas del país, que amplía los puntos de acceso al banco y refuerza la experiencia omnicanal. Además, Santander avanza en la incorporación de Inteligencia Artificial aplicada a la atención y a la personalización de servicios, con asistentes virtuales más precisos y procesos cada vez más automatizados. La inversión proyectada para 2026 permitirá profundizar estas capacidades, mejorar la eficiencia operativa y seguir ampliando el ecosistema digital que utilizan diariamente millones de clientes y miles de empresas a través de soluciones online. Con este anuncio, Santander reafirma su visión de largo plazo: construir una banca cada vez más cercana por su disponibilidad, simplicidad y capacidad de acompañar a las personas, combinando lo mejor del mundo digital con una presencia física que potencia el servicio y marca una diferencia positiva frente a las ofertas financieras existentes.