Las compañías farmacéuticas buscan consolidar sus negocios regionales y ampliar el alcance de sus desarrollos en distintos mercados de América Latina. En ese marco, Sanofi anunció un cambio en su conducción para el Cono Sur: Marcel Nomoto asumirá como responsable del negocio farmacéutico de la región el próximo 1° de noviembre.

La planta bonaerense de Sanofi. Arch

El ejecutivo, de origen brasileño y con más de 20 años de trayectoria en la compañía, estará basado en Buenos Aires. Su recorrido profesional incluye responsabilidades en distintos países de América Latina y Europa, así como posiciones vinculadas a la gestión de portafolio, la excelencia comercial y el desarrollo de medicamentos.

Sanofi: quién es Marcel Nomoto y cuál fue su trayectoria

Nomoto desarrolló parte de su carrera en Brasil, República Checa, Panamá, Colombia y México. Durante ese período, ocupó cargos de responsabilidad en Portfolio Management y Excelencia Comercial, además de desempeñar funciones de liderazgo en el área de General Medicines para Latinoamérica.

Antes de su designación como Head of Pharma South Cone & Country Lead, lideraba el negocio de Diabetes-Cardiovascular en América Latina. Desde esa posición, amplió su experiencia en innovación, lanzamientos y desarrollo de modelos de negocio orientados a acercar soluciones terapéuticas a los pacientes.

Qué desafíos tendrá el nuevo responsable de Sanofi para el Cono Sur

Al frente de Pharma Cono Sur, Nomoto tendrá a su cargo la continuidad del desarrollo del negocio farmacéutico de Sanofi en la región. Entre los objetivos comunicados por la compañía figuran fortalecer el equipo local y regional, ampliar el acceso a la innovación y sostener el crecimiento del negocio.

Marcel Nomoto Sanofi

Sanofi destacó que el perfil del ejecutivo combina orientación a resultados con capacidad para desarrollar equipos y acompañar el crecimiento profesional de sus integrantes.