La farmacéutica francesa Opella está invirtiendo MXN $2,300 millones de pesos en México para convertir su planta de Ocoyoacac, en el Estado de México, en un centro de producción, innovación y exportación para América Latina. La empresa afirma que es una de las inversiones más grandes de Opella a nivel global.

De esta inversión (aprobada en 2023), MXN $1,200 millones de pesos serán destinados para la nueva línea de producción de Enterogermina, una de las principales marcas de probióticos de Opella, indicada para el cuidado de la microbiota intestinal y comercializada en diversos mercados de América Latina y otras regiones.

México deja de ser únicamente un sitio de manufactura para convertirse en el segundo centro mundial que produce Enterogermina completa (la versión de ampolletas), incluido el ingrediente activo. Hasta ahora el producto sólo se fabricaba en Origgio, en Italia, explicó Alfonso Martínez, director de la planta de Opella en Ocoyoacac, en el anuncio protocolario previo a la inauguración de la línea de producción.

Inauguración de línea de producción de Enterogermina en Ocoyoacac | Cortesía Opella

Actualmente en México se produce la versión tableta de Sinuberase, otra marca de probióticos de Opella. Las versiones en suspensión y cápsulas se fabrican también en Origgio, Italia.

Luis Soares, director general de Opella México, afirmó durante el evento que el porcentaje de productos que se venden en el mercado mexicano fabricados localmente pasa del 60 al 80%. “Eso quiere decir que ocho de cada diez productos que serán consumidos por mexicanos serán producidos aquí”, puntualizó.

Por su parte, Martínez detalló que por primera vez en la planta de México se incorpora producción local, ingrediente activo y transferencia tecnológica. La producción será de 200 millones de minibotellas al año.

“Eso se refleja como una expansión de nuestra capacidad tecnológica y contribuye a consolidar a este país como una plataforma estratégica de producción para exportación y producción local farmacéutica”, agregó Soares.

La primera producción de Enterogermina se exportará a Brasil en 2027, según personal de la planta, debido a que en ese país el producto es considerado por la regulación sanitaria como un suplemento alimenticio.

En México, el abastecimiento del producto fabricado localmente será hasta 2028 cuando las autoridad regulatoria, la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (COFEPRIS), haya certificado a Opella en las tres etapas de elaboración de un medicamento, como se le considera en el país.

Parte de un plan mayor

Rafik Amrane, director global de Supply Chain de Opella, dijo en conferencia que la inversión responde a una estrategia global para acercar la producción al mercado latinoamericano y fortalecer la cadena de suministro mundial.

Compartió que América Latina ya representa el 35% del volumen global de Enterogermina y que para 2027 llegará a más de 40%.

Amrane dijo que este proyecto en México es parte de un gran plan de expansión de producción. “Estamos invirtiendo más de 100 millones de euros en cuatro plantas ubicadas en Francia, Polonia y México”.

La inversión representa un voto de confianza de empresas francesas hacia México. La nueva línea de producción brindará 50 empleos directos y 400 indirectos, agregó Delphine Borione, embajadora de Francia en México.

Importancia de la manufactura farmaceútica

Laura González Hernández, secretaria de desarrollo económico del gobierno del Estado de México, declaró que la inversión fortalece el clúster farmacéutico del Estado de México y consolida al estado como polo manufacturero.

La funcionaria afirmó que hay 120 empresas farmacéuticas instaladas en el Estado de México. Estas generan 14,000 empleos, que representa el 16% del empleo nacional del sector.