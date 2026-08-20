Pampa Energía emitió una nueva serie de Obligaciones Negociables en el mercado local por 138 millones de dólares a cuatro años y a una tasa del 5,5% anual. La colocación refleja la confianza del mercado en Pampa y permite reforzar su solidez financiera.

Los fondos obtenidos serán destinados a financiar los proyectos de la compañía, entre ellos la planta de urea en Bahía Blanca, que demandará una inversión de 2.700 millones de dólares y será la más grande de la región. Además, Pampa continúa avanzando con el desarrollo de su yacimiento Rincón de Aranda en Vaca Muerta, con una inversión de más de 4.500 millones de dólares para alcanzar una producción de 45.000 barriles diarios en 2027. Ambos proyectos cuentan con adhesión aprobada al RIGI.

El capital de las Obligaciones Negociables Clase 28 será amortizado en un único pago en la fecha de vencimiento en agosto de 2030, mientras que los intereses serán abonados semestralmente. La emisión recibió de FIX la calificación “AAA(arg)”, la máxima calificación crediticia en la escala local.