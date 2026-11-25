Los padres y tutores son la principal fuente de consulta sobre dinero.

Junior Achievement y el Centro de Evaluación de Políticas Basadas en la Evidencia (CEPE) de la Universidad Di Tella, con el apoyo de BBVA, presentaron la tercera edición de “Los adolescentes y las finanzas. Conocimiento y hábitos en Argentina”.

El estudio relevó a 4.144 adolescentes de entre 14 y 19 años de todo el país e incluyó cuatro grupos focales. Los resultados muestran avances en inclusión financiera y desafíos en conocimiento y seguridad digital.

La proporción de adolescentes sin ningún instrumento financiero cayó del 41% en 2022 al 9% en 2024 y al 4% en 2026. La brecha de acceso entre los niveles socioeconómicos alto y bajo prácticamente desapareció. Las billeteras digitales son el medio de pago más frecuente para el 63% de los jóvenes, frente al 50% en 2024 y al 11% en 2022.

Sin embargo, el ahorro sigue siendo difícil de sostener: aunque el 78% tiene una actitud positiva, solo el 44% guarda una parte cada vez que recibe dinero. Apenas el 21% se siente plenamente confiado para administrar su dinero, frente al 28% de la medición anterior.

La exclusión financiera adolescente cae al 4%, pero persisten brechas de conocimiento y riesgos digitales. Fuente: Foto: gentileza.

Las diferencias socioeconómicas persisten en el conocimiento financiero: el 57% de los adolescentes de nivel socioeconómico bajo presenta un nivel bajo, frente al 40% del nivel alto. También hay una brecha de género: el 42% de los varones sobreestima lo que sabe, frente al 31% de las mujeres; el 26% de ellas subestima sus conocimientos, frente al 17% de ellos.

Los padres y tutores son la principal fuente de consulta sobre dinero (78%), seguidos por las redes sociales e influencers (39%), internet (37%) y los docentes (35%). La IA aparece como fuente de información y el 52% la utilizó alguna vez para consultas relacionadas con el dinero.

La influencia digital también plantea riesgos: ante un consejo de inversión visto en un video de redes sociales, el 54% destinaría más de la mitad o todos sus ahorros a seguirlo.

En relación con las apuestas online, el 39% afirma tener amigos que apostaron durante el último mes y el 6,5% reconoce haberlo hecho personalmente. Apenas el 4% afirma que las apuestas forman parte de las conversaciones familiares.

La educación financiera y económica ocupa el primer lugar entre los contenidos escolares que los adolescentes consideran más útiles para su futuro. 7 de cada 10 la elige entre sus tres prioridades, por encima de matemática (47%) y computación (46%).

“Hoy los adolescentes tienen cada vez más acceso a instrumentos financieros y es fundamental acompañar ese avance con educación. Necesitamos acercarles herramientas para tomar decisiones informadas, desarrollar hábitos saludables y reconocer los riesgos del entorno digital. También es importante abrir y sostener la conversación sobre el dinero en las familias, escuelas y en todos los espacios donde los jóvenes construyen su futuro”, señala Bernardo Brugnoli, director de Junior Achievement Argentina.

Según Hernán Carboni, director de Relaciones institucionales de BBVA en Argentina, “Los resultados de esta tercera edición reflejan un avance importante en la inclusión financiera de los adolescentes. Ahora, el desafío es convertir ese acceso en más herramientas para decidir: enseñarles a administrar su dinero, comprender las opciones disponibles, reconocer los riesgos digitales y evaluar la información que reciben”.

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