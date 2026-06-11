BIND, a través de BindX y Natan VC, su fondo de venture capital corporativo, junto con Endeavor Argentina y Oracle, anunció las startups ganadoras de la cuarta edición de BindX Innova, el programa de co-innovación abierta orientado a impulsar soluciones tecnológicas con aplicación en la industria financiera.

La convocatoria reunió 200 postulaciones de emprendimientos enfocados en fintech, pagos, lending, wealthtech, insurtech, regtech, inteligencia artificial y blockchain. Tras un proceso de selección, 30 startups avanzaron a una etapa de evaluación y ocho llegaron al Demo Day final, donde presentaron sus proyectos ante referentes del ecosistema financiero, tecnológico y emprendedor.

La iniciativa forma parte de la estrategia de innovación abierta de BIND, que busca acercar nuevos desarrollos tecnológicos al sistema financiero y acompañar su crecimiento mediante infraestructura, tecnología, conocimiento y conexiones con actores de la industria.

Los finalistas fueron LENK, FONDER, WISECX, Andescrowd, Wealth2B, Pagavia, Mozart Fintech y Gu1. Las propuestas abordaron desafíos vinculados con automatización financiera, inteligencia artificial, infraestructura de pagos, gestión de riesgo, cobranzas, experiencia de cliente y financiamiento para pequeñas y medianas empresas.

El jurado estuvo integrado por Luis Leiva, Head de Productos y Negocios de BIND; Candelaria Villagra, Head de Banking as a Service de BIND; Sebastián Habif, Managing Partner de Natan y cofundador de BIND Seguros; Sofía Guidotti, VP & General Manager de Oracle; y María Julia Bearzi, directora ejecutiva de Endeavor Argentina.

Durante la jornada, las startups defendieron sus proyectos y respondieron consultas del jurado, que evaluó aspectos como el grado de innovación tecnológica, el potencial de escalabilidad, la calidad de los equipos fundadores y la capacidad de integración con el ecosistema de BIND.

Como resultado del proceso, el primer puesto fue para Gu1, una plataforma de riesgo basada en inteligencia artificial para instituciones financieras que integra prevención de fraude, cumplimiento de normas antilavado y monitoreo transaccional en una única capa de inteligencia.

“Estamos muy contentos por este reconocimiento. La posibilidad de colaborar con un partner como BIND es una oportunidad única para seguir potenciando lo que hacemos”, afirmó Tomás Ramella, cofundador de Gu1.

La startup ganadora recibirá u$s 20.000 en BIND Credits para utilizar en infraestructura tecnológica del banco, incluyendo APIs, conectividad y beneficios en comisiones transaccionales. Además, accederá a una visita al Centro de Innovación de Oracle en São Paulo y participará del Programa SHIFT en China, organizado por Innovation Experience.

El segundo puesto fue para Mozart Fintech, una compañía que desarrolló un sistema operativo de cobranzas basado en agentes de inteligencia artificial capaces de automatizar llamadas, mensajes de WhatsApp, correos electrónicos y negociaciones de pago.

“Estamos muy contentos con este segundo puesto. Para Mozart, representa un paso gigante para la expansión que tenemos planificada a nivel regional y global”, señaló Mahiant Valdomir, director de Ventas de Mozart Fintech.

El tercer lugar quedó en manos de Fonder, una plataforma de gestión de tesorería para PyMEs y empresas medianas que utiliza inteligencia artificial para centralizar la información financiera, automatizar conciliaciones bancarias y proyectar flujos de fondos en tiempo real.

“Estamos super orgullosos de haber sido reconocidos y poder ser parte del ecosistema de BIND. También agradecemos a Endeavor por el coaching para desarrollar el pitch, que fue muy importante para alcanzar este logro”, destacó Lucas Valeggiani Fuoco, cofundador de Fonder.

Los tres emprendimientos ganadores accederán a mentorías con referentes del ecosistema BIND, participación en eventos de la industria financiera, la posibilidad de presentar sus proyectos ante Natan VC y acceso al paquete emprendedor diseñado por la entidad para startups en etapa de crecimiento. Asimismo, el primer y segundo puesto podrán visitar el Innovation Center de Oracle en São Paulo.

“BindX Innova nació con el objetivo de acercar startups con capacidad real de transformar la industria financiera y generar conexiones concretas con actores estratégicos del ecosistema. El nivel de las propuestas recibidas en esta edición demuestra el enorme talento emprendedor que existe en Argentina”, sostuvo Micaela Bacher, Principal de Investments, Network & Portfolio de Natan VC.

Por su parte, María Julia Bearzi, directora ejecutiva de Endeavor Argentina, afirmó: “En Argentina hay emprendedores construyendo soluciones con enorme potencial para transformar industrias enteras. Programas como BindX Innova son valiosos porque generan conexiones concretas entre esas startups y organizaciones que pueden ayudarlas a validar, escalar y acelerar su crecimiento. Cuando se crean esos puentes, ganan los emprendedores, las empresas y todo el ecosistema”.

La cuarta edición de BindX Innova volvió a poner el foco en la articulación entre startups, empresas tecnológicas y actores del sistema financiero, en un contexto en el que la inteligencia artificial, la automatización y los servicios digitales ganan protagonismo en la transformación del sector.