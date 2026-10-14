La inteligencia artificial avanza en las empresas y modifica las tareas cotidianas, pero su incorporación también plantea nuevos desafíos para quienes deben adaptarse a las tecnologías. El aprendizaje de herramientas digitales, la actualización de conocimientos y las condiciones laborales forman parte de una transformación que avanza a distinto ritmo según el país y la organización.

Un relevamiento internacional de PwC mostró que el 61% de los consultados en la Argentina utilizó inteligencia artificial en su trabajo durante los últimos doce meses, un resultado cercano al promedio global. Sin embargo, la adopción de estas herramientas convive con mayores exigencias laborales y con preocupaciones vinculadas a los ingresos y la estabilidad del empleo.

Inteligencia artificial en el trabajo: cuántos argentinos ya la utilizan

La encuesta PwC Global Workforce Hopes & Fears 2026, que reunió las respuestas de 49.364 personas de 48 países y territorios, indicó que el 61% de los participantes argentinos utilizó inteligencia artificial en sus tareas durante el último año. A nivel mundial, la proporción llegó al 64%.

El 61% de los participantes argentinos utilizó inteligencia artificial en sus tareas durante el último año IA PwC

En cuanto a la frecuencia de uso, el 27% de los consultados en el país afirmó que recurrió a estas herramientas diariamente y el 29%, semanalmente. En el plano global, el 22% señaló que utiliza inteligencia artificial generativa todos los días.

La tendencia también se reflejó en la evolución internacional: la proporción de personas que empleó inteligencia artificial en el trabajo aumentó diez puntos porcentuales frente a la edición anterior del estudio. Además, cerca de seis de cada diez encuestados en el mundo esperan incrementar su uso durante los próximos doce meses.

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“La inteligencia artificial ya forma parte de la realidad laboral de muchas organizaciones. El desafío ahora no pasa únicamente por incorporar nuevas herramientas, sino también por acompañar a las personas en el desarrollo de las capacidades que les permitan aprovecharlas”, señaló Damián Vázquez, socio de PwC Argentina de la práctica de Advisory.

Las nuevas habilidades que exige la inteligencia artificial

La expansión de estas tecnologías también modificó los conocimientos que se necesitan para desempeñar distintas funciones. En la Argentina, el 45% de los consultados afirmó que durante el último año tuvo que utilizar nuevas habilidades relacionadas con estas tecnologías. El porcentaje ascendió al 51,8% en América Latina y se ubicó en el 40% a nivel global.

En paralelo, el 40,5% de los participantes argentinos indicó que incorporó nuevas herramientas durante el mismo período. En la región, esa proporción alcanzó el 48,9%.

“Los resultados muestran que la transformación tecnológica ya está impactando en las tareas cotidianas y en las capacidades que demandan las organizaciones”, agregó Vázquez.

Inteligencia artificial y empleo: más exigencias y preocupación por los ingresos

La incorporación de nuevas tecnologías coincidió con un aumento de la carga laboral para una parte de los consultados. En la Argentina, el 34,6% afirmó que sus exigencias de trabajo aumentaron en gran medida durante el último año, frente al 31,5% registrado en América Latina.

A nivel global, entre quienes experimentaron cambios en sus funciones, el 58% consideró que el ritmo de transformación durante el último año fue mayor que el de períodos anteriores. Además, el 40% manifestó que debió aplicar nuevas habilidades para cumplir con sus tareas.

Las condiciones económicas también ocuparon un lugar central entre las preocupaciones relevadas. En la Argentina, la compensación económica encabezó las prioridades, con el 59% de las respuestas. Le siguieron la seguridad laboral, con el 41%, y el clima laboral, con el 40,1%.

En América Latina, el orden fue similar: la compensación y los beneficios reunieron el 58,5% de las menciones, por delante del clima laboral positivo, con el 37%, y la seguridad laboral, con el 36,4%.

En el plano global, la volatilidad económica apareció como el principal riesgo percibido para la seguridad laboral: el 57% de los encuestados la mencionó como una preocupación. La posibilidad de que la inteligencia artificial asuma más tareas y ponga en riesgo la estabilidad del empleo quedó en segundo lugar, con el 44%.

Qué opinan los argentinos sobre el impacto de la inteligencia artificial

La percepción sobre la incorporación de inteligencia artificial en las organizaciones fue mayoritariamente favorable, aunque los resultados locales quedaron por debajo del promedio internacional.

En la Argentina, el 42,9% de los participantes manifestó una opinión positiva sobre la manera en que las organizaciones incorporan estas tecnologías. En América Latina, el indicador fue del 41,9%, mientras que a nivel global alcanzó el 52,4%.

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Las respuestas negativas representaron el 16,3% en la Argentina, el 19,4% en América Latina y el 11,9% en el conjunto internacional. El resto correspondió a posiciones neutrales.

“La tecnología seguirá transformando el mundo del trabajo, pero su impacto dependerá también de la capacidad de las organizaciones para generar oportunidades de aprendizaje, acompañar los cambios y fortalecer la confianza de las personas”, concluyó Vázquez.

El informe completo está disponible en el sitio de PwC.