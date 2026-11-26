Para los empresarios, el 2027 se presenta como otro año duro para muchos, y complejo para todos. Duro porque las pautas del gobierno limitan su flexibilidad para el habitual estímulo económico de corto plazo del año electoral, y complejo por los posibles resultados que provean continuidad aunque con limitaciones, o un nuevo cambio de orientación político-económica. Y si bien estos escenarios dan sobradas preocupaciones que se reflejan en la cautela de inversiones, en un mundo políticamente fragmentado en pleno rebalanceo de poder entre Estados Unidos y China y con la irrupción de la IA, más allá de la política local los empresarios necesitan renovar sus ventajas competitivas y sus modelos de gestión apoyados en la misma IA, anticipando cambios que ya se ven inminentes.

Las oportunidades pueden ser extraordinarias por los recursos naturales, el talento y la capacidad de generar divisas, pero el éxito dependerá de la productividad coordinada con infraestructura, el acceso al capital, la estabilidad de reglas y la calidad de gestión para competir a escala global, y para contribuir a la estabilidad social en el ámbito local, habilitando a que los mayores ingresos beneficien a todos los segmentos de mercado, especialmente los de la base de la pirámide que se mantiene demasiado amplia.

Competir en un mundo más fragmentado

En el mapa geopolítico habrá que identificar en qué cadenas globales Argentina puede ser indispensable, y revisar el origen de insumos, tecnología, financiamiento y mercados para evitar dependencias críticas, aprovechar la competencia entre proveedores y explorar oportunidades de exportación, sustitución y complementación de importaciones, aprovechando el conocimiento de los clientes.

En el plano local se registra un mercado difícil, en dos ritmos distintos de demanda, con segmentos dispuestos a pagar por calidad, diseño y conveniencia y otros mayoritarios que priorizan precios, promociones y marcas económicas pero que premian la calidad, confiabilidad y el servicio a su medida.

Entre la retracción del consumo del cliente austero, la apertura de importaciones y la compra entusiasta de importadores de 2024/25, hay exceso de mercadería, que sumado al aumento de los servicios han disminuido seriamente los márgenes de rentabilidad. Muchas marcas han procurado ajustar o al menos mantener los precios, registrando fuertes caídas de ventas, y descubriendo con horror que sus equipos comerciales, educados en entornos inflacionarios, no están preparados para formular estrategias competitivas de precios y promociones.

Precio y volumen hoy son reemplazados por margen y rotación, y operar en este escenario requiere capacitar en herramientas comerciales y una mejora radical de la productividad, desde el capital al trabajo, los inventarios y activos, revisando estructuras y costos frente a competidores internacionales y ya no solo locales, y priorizando la rentabilidad y el flujo de caja, además de la facturación.

La devaluación, la protección y los márgenes elevados son sueños que ya pocos se animan a proponer en el actual escenario global. La presión sobre el margen lleva a considerar alianzas entre competidores para lograr escalas que mitiguen los costos fijos. En la misma línea, se observan reasignaciones de capital hacia los negocios que generan más valor, y liberaciones de capital invertido en inventarios y activos improductivos, para crecer en áreas donde el retorno compense el riesgo.

La productividad como nueva ventaja competitiva

Y en términos de productividad, la IA es una herramienta central de la estrategia, ayudando a identificar procesos, integrando y compartiendo datos y alineando funciones, y automatizando tareas para liberar y potenciar capacidad de análisis, y no para una simple disminución de gastos. Las áreas de ‘sistemas’ hoy son apóstoles de la generalización del análisis basado en IA en cada rincón de la actividad, para mejorar la capacidad de ejecución y abrir al desempeño en el plano internacional.

La posibilidad de estabilidad macroeconómica abre oportunidades para alianzas y canales regionales para bienes y servicios que ya están siendo activadas por jugadores locales en tecnología y bienes, siguiendo a grupos mexicanos, panameños, chilenos y colombianos.

Esta agenda requiere transformar el liderazgo hacia la gestión basada en datos, desarrollando equipos que analicen, experimenten, aprendan y corrijan. El estilo pasa a una fase de inspirar, motivar, desarrollar talento y crecer, fomentando el aprendizaje y la adopción de nuevas herramientas. Hay una enorme masa laboral necesitada de reconversión para la nueva era digital y los nuevos campos de actividad que se abren en energía y minería.

Un nuevo pacto para la productividad

Y en el terreno político, se abre un tiempo de búsqueda de apoyos ideal para superar la negociación sectorial muy condicionada por el contexto global, para converger en una agenda de competitividad, inversión, productividad y desarrollo nacional. Más allá de las ideologías, es imprescindible construir acuerdos sostenibles de estabilidad macroeconómica y reglas previsibles, formalización de la economía y el empleo simplificando impuestos y condiciones de contratación, un pacto de productividad e incorporación de IA que evite empresas rezagadas, e incentive la digitalización y la formación continua para la transición laboral.

Frente al desafío ya en puerta, la educación debe ser una tarea compartida entre el Estado y las empresas, lo mismo que la formulación de una estrategia nacional de inserción internacional.

La elección presidencial es un factor crítico, pero no puede ser el eje de la estrategia. En todo caso podría ser la base para proponer un Pacto Empresarial por la Productividad y el Desarrollo 2027–2031, basado en el diálogo plural, con un diagnóstico compartido, propuestas concretas, compromisos empresariales y políticos y seguimiento público, aprovechando el cambio de ciclo de la revolución industrial 4.0 que estamos viviendo.