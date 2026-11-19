IDEA presentó una guía para que las empresas puedan dar pasos efectivos hacia prácticas de contratación más inclusivas.

El Instituto para el Desarrollo Empresarial de la Argentina (IDEA) presentó su “Guía de compras inclusivas”, una herramienta desarrollada en el marco de su programa ACTUAR para acompañar a las empresas en la incorporación de emprendimientos, cooperativas y proveedores de la economía social a sus cadenas de valor.

Las decisiones de compra de las empresas pueden convertirse en una vía para ampliar oportunidades y contribuir al desarrollo de nuevos proveedores. “Hoy las empresas tienen la posibilidad de generar valor compartido a través de la incorporación de emprendimientos de la economía social a sus cadenas de valor “, señaló Luciana Paoletti, directora ejecutiva de IDEA.

La guía reúne aprendizajes, recomendaciones y ejemplos a partir de experiencias de compañías de distintos sectores. Entre otros aspectos, propone identificar necesidades concretas y las categorías de compra en las que exista margen para la participación de nuevos proveedores; desarrollar relaciones comerciales sostenibles; y generar herramientas para registrar y compartir información que facilite futuras contrataciones.

“Cuando hablamos de compras inclusivas, hablamos de generar oportunidades para cooperativas y emprendimientos sociales que ofrecen productos y servicios de calidad, pero que muchas veces encuentran barreras para acceder al mercado corporativo”, señaló María Eugenia Tibessio, directora de IDEA y presidenta de DuPont Argentina.

La guía presentada por IDEA reúne aprendizajes, recomendaciones y ejemplos concretos Fuente: IDEA

Las experiencias incluidas en la guía muestran que las compras inclusivas pueden generar beneficios para ambas partes: para las empresas, al traducir sus compromisos en decisiones concretas de gestión y fortalecer sus vínculos con la comunidad; y para los emprendimientos y proveedores de la economía social, al acceder a nuevas oportunidades comerciales que favorezcan su crecimiento y desarrollo.

“Uno de los principales aportes de la guía es que permite identificar aprendizajes entre empresas. Por ejemplo, que las experiencias más sostenidas suelen surgir a partir de una necesidad concreta de contratación. En muchos casos, el punto de partida no fue una iniciativa específica de impacto social, sino la búsqueda de una solución para una necesidad real del negocio”, destacó Otto Hang Kuchen, líder de la Red de Abastecimiento de IDEA y gerente de Metálicos en ArcelorMittal Acindar.

Algunos de los rubros donde surgieron oportunidades para las compras inclusivas son catering, reciclado, regalos corporativos, gestión de residuos y merchandising.

Claves para la incorporación y desarrollo de proveedores

A partir del trabajo de acompañamiento realizado por la Fundación Potenciar Solidario junto a empresas y emprendimientos de la economía social, la guía de compras incluyó algunas recomendaciones que pueden facilitar la incorporación y el desarrollo de estos proveedores:

Revisar requisitos y procesos Identificar qué requisitos son indispensables y cuáles podrían adaptarse según el proveedor. Promover relaciones sostenidas Incorporar proveedores a las compras habituales y no sólo a acciones puntuales. Generar previsibilidad Anticipar necesidades, plazos y volúmenes de contratación. Considerar el valor de manera integral Complementar el análisis de precio con calidad, servicio e impacto generado. Adaptar las oportunidades a la escala Explorar formatos o volúmenes compatibles con la capacidad productiva disponible. Acompañar el desarrollo de proveedores Brindar apoyo en gestión, formalización y planificación cuando exista una oportunidad concreta.

Los casos relevados en la guía muestran que las compras inclusivas rara vez comienzan con grandes transformaciones organizacionales. Con frecuencia, los primeros pasos surgen a partir de decisiones concretas y acotadas: una nueva forma de buscar proveedores, una contratación que permite conocer alternativas diferentes o una categoría de compra donde existen oportunidades para ampliar la participación.

No existe una única manera de impulsar compras inclusivas. Cada organización encuentra sus propias oportunidades, desafíos y puntos de partida. Las experiencias compartidas en la guía muestran que muchas veces el recorrido comienza con una pregunta sencilla: quiénes participan hoy de la cadena de valor de la empresa y qué condiciones pueden generarse para ampliar esas oportunidades.

Cuando esa reflexión logra traducirse en decisiones concretas, las compras inclusivas dejan de ser iniciativas aisladas para convertirse en una práctica que puede sostenerse en el tiempo.

Accedé a la guía en el siguiente link: Guía de compras inclusivas