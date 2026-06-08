En una etapa en la que la discusión sobre las cuentas públicas ocupa un lugar central en la agenda económica, la gestión de los recursos estatales ganó protagonismo tanto en el Gobierno nacional como en las administraciones provinciales y municipales. La búsqueda de equilibrio fiscal, la necesidad de mejorar la calidad del gasto y la incorporación de nuevas herramientas tecnológicas para optimizar la administración pública forman parte de un debate que atraviesa a todas las jurisdicciones. En ese contexto, la Ciudad de Buenos Aires se convirtió esta semana en punto de encuentro para los principales responsables técnicos de presupuesto del país.

Con motivo del 30° aniversario de su autonomía, la Ciudad fue elegida como sede de la XLII Reunión Plenaria del Foro Permanente de Direcciones de Presupuesto y Finanzas de la República Argentina, un espacio que reúne a los responsables de la elaboración y seguimiento de los presupuestos públicos de la Nación, las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Las jornadas comenzaron este lunes en el Parque de Innovación y se extenderán hasta el miércoles 10 de junio. Del encuentro participan representantes del Gobierno nacional, de las provincias, de municipios y de distintos organismos vinculados a la gestión financiera del sector público.

El foro tiene como objetivo promover una mejor administración de los recursos estatales mediante la armonización de metodologías financieras, el fortalecimiento de la transparencia fiscal y la coordinación de políticas económicas entre las distintas jurisdicciones.

El acto de apertura contó con la presencia del ministro de Hacienda y Finanzas de la Ciudad de Buenos Aires, Gustavo Arengo; el secretario de Hacienda de la Nación, Carlos Guberman; y el presidente del foro, Hugo Zubillaga.

Carlos Guberman, secretario de Hacienda de la Nación

Durante su intervención, Arengo destacó “la relevancia que este foro ha tenido durante las últimas tres décadas, constituyéndose en un espacio de intercambio, cooperación y fortalecimiento institucional, y en una referencia clave en materia de análisis para las distintas administraciones presupuestarias del país”.

El funcionario también señaló que “los desafíos diarios que enfrentamos en la gestión presupuestaria de cada provincia o municipio demuestran claramente la importancia de generar estos espacios, ya que estas instancias fortalecen los vínculos entre jurisdicciones y nos brindan herramientas clave para mejorar de manera directa la administración del día a día”.

Además, agradeció la participación de representantes de las distintas jurisdicciones y sostuvo que “el federalismo se construye y se sostiene con encuentros colaborativos como este que estamos celebrando hoy”.

A lo largo de las tres jornadas se desarrollarán paneles y exposiciones centrados en algunos de los principales desafíos que enfrentan las administraciones públicas. Entre los temas previstos figuran la coyuntura macroeconómica nacional, la situación de las finanzas públicas subnacionales, el financiamiento de proyectos de inversión y las experiencias de articulación entre gestión, programas y presupuesto.

La agenda también incluye debates sobre transparencia fiscal, gobierno abierto y el uso de inteligencia artificial aplicada a la gestión presupuestaria, un área que comenzó a ganar espacio en los procesos de planificación, seguimiento y evaluación de las cuentas públicas.

La realización del encuentro en Buenos Aires coincide con un escenario en el que la administración eficiente de los recursos públicos se encuentra bajo especial atención. En ese marco, el foro busca consolidar mecanismos de cooperación técnica entre los distintos niveles de gobierno y promover el intercambio de experiencias para fortalecer la calidad de la gestión presupuestaria en todo el país.