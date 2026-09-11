Fundación River Plate inauguró la obra de iluminación de la cancha del Club Atlético Santa Rosa, ubicado en Purmamarca, Jujuy, reafirmando su compromiso de seguir acercando el deporte a las comunidades de todo el país.

La obra se llevó adelante junto a Mantelectric, con el apoyo de Fundación Signify y en articulación con la Secretaría de Deportes de la provincia de Jujuy. La nueva iluminación contribuirá a facilitar nuevos espacios de encuentro para que niñas, niños, jóvenes y familias puedan desarrollar actividades y encontrarse en el club.

El Club Atlético Santa Rosa es el único club de Purmamarca y desempeña un papel crucial en la vida de la comunidad. Actualmente, su cancha es utilizada para los entrenamientos de las categorías Primera, Reserva y Femenino del club, que compite en la Liga Quebradeña de Fútbol. Además, es cedida de forma gratuita a la escuela deportiva municipal, la liga de veteranos y los establecimientos educativos de la localidad.

“Desde Fundación River entendemos que fortalecer a los clubes de barrio es también fortalecer a sus comunidades. Por eso, impulsamos obras de infraestructura que les permitan contar con mejores espacios y brindar más oportunidades a niñas, niños y jóvenes. Queremos seguir llevando estas acciones a cada rincón del país, con una mirada federal y acompañando a los clubes que cumplen un rol fundamental en sus comunidades”, señaló Felipe Llorente, presidente de Fundación River Plate, durante la inauguración.

Allí, también estuvieron presentes Carlos Sadir (gobernador de Jujuy), José Humberto López (Intendente de Purmamarca), Carlos Pérez San Martín (presidente de Mantelectric), Juan Ignacio Martire (Sales Manager de Signify) y Gastón Cruz (presidente del Club Atlético Santa Rosa).

Esta iniciativa forma parte del trabajo que Fundación River Plate impulsa para que más clubes de barrio puedan disponer de espacios deportivos adecuados para su comunidad. En este marco, la fundación ya llevó adelante obras de iluminación en las canchas del Club Deportivo Ferroviario Unión de Villars (Provincia de Buenos Aires), Club Atlético Juventud Unida (San Juan), Club Calaguala (Córdoba) y Club Social, Deportivo y Cultural Coropampa (Salta), y continúa extendiendo esta propuesta a nuevos puntos del país.

La fundación mantiene un vínculo con la provincia de Jujuy desde hace más de una década. En 2015, construimos una cancha polideportiva en Ledesma, pueblo de origen de Ariel “Burrito” Ortega, quien un año después tuvo allí su partido despedida.

Asimismo, a través del Premio Fundación River Plate adidas, visitamos el Club Atlético El Carmen (El Carmen) en 2019, el Club Cusi Cusi (La Quiaca) y el Club Atlético Comercio (San Salvador de Jujuy) brindando herramientas para potenciar sus actividades deportivas y sociales.

Además, en 2024 llevamos adelante nuestra capacitación Escuela de Formadores en San Salvador de Jujuy, destinada a referentes y entrenadores de clubes de barrio.