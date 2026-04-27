La consultora Soraya Ferri Networking Corporativo, a cargo de la organización integral de El Cronista Open Golf, convocó a los campeones de la temporada 2025 a un desayuno de camaradería para agasajar a los ganadores y conversar sobre el inminente viaje a Punta Cana que realizarán a comienzos de mayo como premio por imponerse en la gran final. Con la presencia de Juan Ignacio Coria, director de Proyectos y Transformación Digital de El Cronista; Oriana Battistelo, Gerenta de Marketing de El Cronista; Soraya Ferri, directora de la consultora Soraya Ferri Networking Corporativo; Matías Berkenwald, Gerente de Yellowstone Travel; y Valentina Paolucci, jefa comercial de Tower Partners, los campeones de la gran final del circuito en 2025, Matías Melloni, Gustavo De Simone, Pablo Castilla y Gerardo Sánchez, fueron agasajados con obsequios y realizaron un recorrido guiado por las oficinas de El Cronista. Cada uno de los ganadores recibió un “Kit del Campeón” compuesto por pelotas de golf, varios tees, un paraguas, un necessaire, balanza para el equipaje, etiquetas para las valijas y cable USB-C con el logo de El Cronista. Los invitados fueron recibidos con una decoración especial con temática de golf inspirada en un “hoyo 19 de campeones” con detalles personalizados para los golfistas. Durante la visita, los participantes del circuito destacaron las oficinas de El Cronista, señalando entre otras áreas, el espacio de redacción, el estudio desde donde se emite el streaming y las salas de masajes, gaming y manicura a disposición de los empleados. Este año se cumple el quinto aniversario de la organización integral del circuito por parte de la consultora Soraya Ferri. La consolidación de El Cronista Open Golf en este tiempo se basa en su capacidad de innovar. A raíz de ese crecimiento se afianzó como un espacio que brinda oportunidades para diversas activaciones de marca y campañas de comunicación planificadas desarrolladas de forma estratégica para ofrecerle a los participantes una experiencia memorable. “El Cronista busca generar con estas experiencias una mayor llegada a su público más importante: los decisores de empresas. La consultora de Soraya Ferri nos permite tener, tanto con nuestra audiencia como con nuestros lectores, un encuentro muy íntimo como son cada una de las fechas del torneo de golf que se vienen realizando hace ya cinco años con este formato”, comentó Coria. Para Soraya Ferri, el éxito de los torneos se explica por la creación de un ambiente relajado con el deporte como atracción. El networking resulta fundamental tanto para desarrollar como para fortalecer vínculos comerciales. Cuando las conexiones son reales, se transforma en una herramienta estratégica de crecimiento. “Nuestra tarea no se reduce solo al golf. Exploramos diversos ámbitos para generar alianzas estratégicas. El Cronista Open Golf es la plataforma ideal para el posicionamiento de marca y el impacto emocional. Buscamos conectar al público con los sponsors través de una experiencia agradable que genere oportunidades de ventas, acuerdos comerciales o franquicias", aseguró la directora de la consultora. La excelencia de El Cronista Open Golf también se refleja en sus premios. En ediciones anteriores los ganadores de la gran final visitaron destinos exclusivos como Dubái y resorts de lujo en Brasil. En mayo de este año, los mejores de cada categoría en la gran final de la temporada 2025 viajarán a Punta Cana. El premio consiste en una semana de estadía en el Iberostar Selection Bávaro Suites de Punta Cana, de la mano de Yellowstone Travel, con all Inclusive, pasajes aéreos y green fees incluidos. Además, el itinerario incluye tres jornadas de golf en Iberostar Golf Course, Corales y Punta Espada. El 9 de mayo, Melloni, De Simone, Castilla y Sánchez serán parte de las 64 personas que conforman el grupo de Yellowstone Travel rumbo a Punta Cana. Junto con los campeones del circuito, viajarán los participantes del circuito y sus allegados, quienes adquirieron los paquetes promocionales que la agencia ofreció a lo largo de la temporada. En el desayuno de campeones, los ganadores del exclusivo premio compartieron sus sensaciones en sus respectivas experiencias en las distintas ediciones de El Cronista Open Golf. El calendario de la próxima temporada contará con cinco fechas, incluida la gran final, brindando a los participantes la oportunidad de competir en campos de primer nivel. La jornada inaugural se disputará en agosto y una de las novedades de esta edición de El Cronista Open Golf será la incorporación de una lunch box individual para cada jugador, con una cuidada variedad de delicatessen dulces y saladas, pensadas para disfrutar al finalizar la jornada. Cada participante recibirá un voucher personal que podrá canjear al terminar de jugar, retirando su lunch box en el living de El Cronista, donde además estará disponible la barra de bebidas. De esta manera, se garantiza que todos los jugadores puedan disfrutar plenamente del catering en un formato cómodo, ordenado y de alta calidad, alineado con la experiencia premium del evento. A través de las redes sociales de la consultora Soraya Ferri Networking Corporativo se anunciarán las novedades y sorpresas de cada fecha en el quinto aniversario a cargo de la organización integral de El Cronista Open Golf. instagram.com/sorayaferrinetworkingcorp facebook.com/sorayaferrinetworkingcorp