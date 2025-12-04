En una jornada llena de emociones, Matías Melloni, Gustavo De Simone, Pablo Castilla y Gerardo Sánchez, ganaron el viaje a Punta Cana con una semana de estadía en el Iberostar Selection Bávaro Suites, con all inclusive, pasajes aéreos y green fees incluidos. La gran final se disputó en el campo Praderas de Luján y los recorridos de las rondas se conformaron con diversas combinaciones de las canchas Betulas, Luján y Cañada, cada una de nueve hoyos.

Entre los rasgos distintivos que posicionan al circuito como uno de los más prestigiosos están sus importantes premios, gracias a la colaboración de las marcas presentes. En todas las fechas se premió a los jugadores más destacados: los ganadores de cada categoría, los segundos puestos, y premios especiales tanto para los Best Approach como para el Long Drive.

Durante la temporada 2025, El Cronista Open Golf visitó los campos de Golfers, Highland Park, Campo Chico Country Club y Praderas de Luján. Entre los hechos destacados del año, estuvo el hoyo en uno conseguido en la primera fecha por Diego Haselmann, en el hoyo 17 de Golfers.

Matías Melloni se impuso en la categoría hasta 11.9 de hándicap con un score de 67 golpes y superó por dos golpes a Guillermo Lezcano, quien marcó el Best Approach en el tercer hoyo de la cancha Betulas. “Es el primer año que participo del circuito. Un amigo me invitó a jugar la fecha que se hizo en Highland y gané el torneo, entonces me entusiasmé. Cada evento del año estuvo muy completo. Me pareció muy bien organizado tanto por la consultora Soraya Ferri como por Darío Lozano, que está detrás de la coordinación de todos los golfistas. Dentro de los torneos y tours que hay en el golf amateur, El Cronista Open Golf es uno de los mejores que he visto”, comentó Melloni.

El ganador de la categoría alcanzó su segundo triunfo de la temporada, luego de conquistar la fecha correspondiente a la Copa Abelson en Highland Park. Al analizar su actuación, Melloni sostuvo: “Jugué bien, me mantuve parejo y no cometí grandes errores. Creo que eso fue lo que me llevó a hacer una buena tarjeta. La cancha estaba larga y difícil porque había viento, pero por suerte jugué muy bien los drives, lo cual me permitió pegar los segundos tiros al green siempre desde el fairway. La clave fue haber salido bien con el drive y no haber hecho grandes errores”.

La ronda de Melloni comenzó con buenas señales dado que logró un birdie en el primer hoyo del trayecto conformado por las canchas Betulas y Cañada. Al recordar su acierto, dijo: “Llegué al antegreen en dos golpes, hice un buen chip con el cual la dejé cerca y ahí completé con un putt. En ese momento pensé que iba a ser difícil sostener el nivel. En el siguiente hoyo hice un par y después seguí bien”.

La definición más ajustada se dio en la categoría entre 12 y 17.9 de hándicap. Gustavo De Simone consiguió la victoria con un score de 67 golpes con una tarjeta con nueve pares. A solo uno de diferencia se ubicó Ignacio Traverso, quien finalizó con un score de 68 golpes.

“Me sentí muy cómodo. Creo que el resultado fue porque no cometí ningún error brusco. Jugué muy bien tanto el drive como con el putter y me defendí con los hierros y el juego corto. Tiré bastante para birdie, pero todas pasaban muy cerca y no tuve suerte. De todos modos, jugué bastante bien con el putter y metí muchos putts cuando tiraba para par”, analizó De Simone.

Luego de varias presencias en el circuito, el ganador de la categoría obtuvo su primera victoria justo en el certamen final de la temporada y dijo: “Hace muchos años que participo del circuito y ya jugué otras finales. El año pasado jugué bien, pero no con un resultado tan bueno. Me gusta mucho El Cronista Open Golf porque tiene una organización muy buena de la consultora Soraya Ferri y buenos sponsors. La verdad que todo lo que ofrecen hace que uno quiera quedarse hasta el final de cada jornada”.

El triunfo más contundente de la jornada fue protagonizado por Pablo Castilla en la categoría entre 18 y 24.9 de hándicap. Castilla registró un espectacular score de 63 golpes, el mejor de todo el certamen, que lo situaron en la cima con cuatro golpes de ventaja sobre su escolta Juanse Leiserson, autor del Long drive en el noveno hoyo de la cancha Luján, quien completó su actuación con un score de 67.

“Es la tercera final que juego en El Cronista Open Golf. La primera fue en Lagartos en 2023 y salí segundo. Después participé en Praderas de Luján el año pasado, en la cual terminé sexto y esta vez pude ganar. La organización del evento me encantó. Recorrimos los stands, todos con muy buena atención. A pesar del calor, encontramos sombra y estuvimos muy cómodos disfrutando tanto de las comidas que ofrecían como de las bebidas. La pasamos muy bien”, comentó Castilla.

Al ser consultado sobre su ronda, el ganador de la categoría sostuvo: “Arranqué con un bogey, después hice un birdie y luego, hoyo a hoyo, fui notando que estaba sólido con los hierros y el drive. Como estaba pegando bien, me di cuenta que tenía posibilidades de ganar. Si bien fallé algunos putts importantes, por suerte pude volver a concentrarme y en la vuelta hice cuatro pares que me permitieron afianzar el score y terminar bien la ronda”.

Lo más sobresaliente de la ronda ganadora fue un birdie en un par 3 tras un gran golpe de salida. “El birdie lo hice en el hoyo 2 de Cañada. Estaba a 157 yardas de la bandera, pegué con un hierro 7, que es mi distancia, y la dejé a la altura del hoyo, dos metros y medio a la derecha. Ahí el green tenía bastante caída, entonces tiré cuatro hoyos más arriba, firme, y entró bien. Eso me dio mucha confianza”, contó Castilla.

Con respecto a la repercusión de la victoria entre su grupo de diez amigos con los cuales participa en el circuito y las expectativas por el viaje, Castilla dijo: “Todos mis amigos me felicitaron. Vieron mi progreso desde que empecé a jugar al golf hace tres años. Uno de ellos, Pablo Maccarone, ya había ganado en El Cronista Open Golf y me contó que había disfrutado un montón el viaje y la organización. Siempre me contaba que es de primer nivel. El hotel de Punta Cana es espectacular y las canchas son un lujo. La verdad que el viaje es muy completo, está buenísimo. Tengo ganas de irme ya”.

En la categoría entre 25 y 54 de hándicap, Gerardo Sánchez registró la mejor ronda con un score de 66 golpes mientras que el segundo puesto fue para Leandro Giacobone, quien terminó con 69 golpes. “Participo del circuito desde el inicio de El Cronista Open Golf. Lo conocí por ser suscriptor del diario y empecé a jugarlo. Ya es como una tradición, siempre nos divertimos. Trato de tomarme un tiempo para jugarlo porque está muy bien organizado. El trabajo de Soraya Ferri es increíble, combina el golf con todos los sponsors y cada año está potenciado. Cuando terminé la ronda estaba expectante por el resultado y cuando anunciaron el segundo puesto me di cuenta que había ganado”, señaló Sánchez.

El ganador de la categoría aseguró que la clave del triunfo estuvo en su precisión sobre el green y dijo: “Jugué increíble con el putter. Fue uno de esos días que salen todas, hice como siete greens de un putt, cortos y largos. Incluso un putt de 12 metros que cayó en el último momento y todos festejamos a los gritos. Encima con mis compañeros de línea estábamos todos en una situación similar, así que nos divertíamos y ninguno sintió la presión. Con el hecho de haber jugado y haber pasado un lindo día, ya estábamos felices”.

Premios Especiales

Best Approach

Cañada Hoyo 2: Deriane, Juan

Lujan Hoyo 4: Pérez Cobo, Miguel

Betulas Hoyo 3: Lezcano, Guillermo

Long Drive

Cañada Hoyo 9: Ferreiro, Aldana

Luján Hoyo 9: Leiserson, Juanse

Betulas Hoyo 9: Yamazaki, Fernanda