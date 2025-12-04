El gran diferencial de cada fecha organizada por la consultora de Soraya Ferri es la capacidad de innovar con tecnología y transformar la experiencia del evento. En esta edición, se ubicaron en todo el campo de golf pantallas de última generación de Prina, cuya altísima definición elevó la calidad visual de cada video proyectado.

Este despliegue no se ve en ningún otro evento: solo en El Cronista Open Golf existe una integración tan amplia de pantallas digitales, que aportan un toque único de innovación, sofisticación y glamour.

“Para nosotros es un honor seguir acompañando el deporte con nuestro aporte tecnológico. En este circuito, desde Prina acompañamos con nuestras pantallas LED de exterior de alta definición. Siempre estamos vinculados como partners al deporte. Trabajamos con la Unión Argentina de Rugby hace muchos años, donde nos encargamos de todas las producciones de los partidos tanto de los Pumas como de los Jaguares. En el fútbol participamos de las últimas dos ediciones del Mundial Sub 20. Además, estamos presentes con una pantalla instalada en el Campo Argentino de Polo mientras que en el golf somos sponsor de El cronista Open Golf”, comentó Federico Charriere, Partner & CCO de Prina.

Para garantizar el confort de los participantes en una jornada a pleno sol, Eventos Zona Norte instaló una carpa beduina que garantizó un espacio de sombra agradable donde degustar la propuesta gastronómica de los sponsors. Además, Wincort Design colaboró con la decoración del ambiente con cortinas Hunter Douglas y parte de su colección de mobiliario. Representantes de Wincort Design dialogaron con los golfistas sobre los servicios que ofrece el estudio y exhibieron muestrarios de telas para tapizados.

Wincort Design, estudio de interiorismo y gestión de proyectos con base en la Argentina y alcance global, fusiona productos exclusivos de alta calidad con las últimas tendencias mundiales en muebles y decoración. La empresa es distribuidora oficial de Hunter Douglas en el país.

La decoración se completó con muebles de exterior Aluma ubicados en el corredor central. Sus productos, fabricados con estructuras de aluminio y tejidos resistentes, combinan elegancia y confort.

En una jornada a pura fiesta y con una multitudinaria convocatoria, El Cronista Open Golf culminó con éxito su temporada 2025 en el campo del club Praderas de Luján. En la gran final se definieron los campeones del año que ganaron el viaje a Punta Cana y se llevaron a cabo varios sorteos con premios entregados por los sponsors que fueron parte de los torneos realizados durante el año.

Con el paso del tiempo, El Cronista Open Golf construyó una comunidad de golfistas que compite en cada fecha. El torneo correspondiente a la gran final se desarrolló con el respaldo de Pantus como Main Sponsor. Pantus (Pantoprazol), de Laboratorios Baliarda, es un producto líder para la acidez y el reflujo. Baliarda es una empresa argentina fundada en 1971 que desarrolla, elabora y comercializa medicamentos de excelencia para mejorar la vida y la salud de las personas.

A lo largo del año, centenares de participantes disfrutaron de una experiencia que combinó la pasión por el golf en el marco de un evento con un ambiente distendido ideal para desarrollar networking en destacados campos como Golfers, Highland Park, Campo Chico Country Club y Praderas de Luján.

El cierre de la temporada fue el broche de oro para el cuarto año consecutivo bajo la organización integral de la consultora Soraya Ferri Networking Corporativo. En dicho lapso, El Cronista Open Golf se consolidó como un espacio que brinda oportunidades para diversas iniciativas de activaciones de marca, con propuestas originales y desarrolladas de forma estratégica para ofrecerle a los participantes una experiencia memorable.

“El éxito rotundo de esta temporada es el reflejo de cuatro años de esfuerzo junto a todo el equipo de mi consultora. Más allá de la competencia deportiva, hemos forjado una auténtica comunidad donde la relación entre sponsors y jugadores en muchos casos se transformó en una amistad. El clima de camaradería y entretenimiento que se vivió en cada jornada no solo mejoró la experiencia para todos los participantes, sino que también consolidó valiosos vínculos personales y profesionales”, expresó Soraya Ferri, directora de la consultora responsable del crecimiento de los torneos y el ambiente de camaradería que se generó en cada evento.

Mientras los participantes disfrutaban de la oferta gastronómica, se realizaron los sorteos. Participaron de la entrega de premios Soraya Ferri, directora de la consultora a cargo de la organización integral de El Cronista Open Golf; Damián Spaccesi, de Laboratorios Baliarda; Melanie Merle, del grupo de comunicación Pulse; Matías Berkenwald, de Yellowstone Travel y Darío Lozano, de Prime Golf.

Entre los obsequios provistos por los sponsors se destacaron cuatro wedges de Tour Edge de Buke Golf, dos bolsas para guardar palos por parte de Trakers Golf, tres packs de Carpano, tres botellas de Antica Formula, cuatro mix de salsas de Pampagourmet, un fogonero por parte de Abelson, cinco cajas de quesos de La Blanqueada, cuatro vinos entregados por la vinoteca virtual Probar, cinco packs surtidos de café Bantú y Grupo(a)²entregó como premio una de sus sillas de diseño, además de diez sets de oficina.

Bogey Free dio una bolsa AXGLO 181, dos paraguas, cuatro toallas de microfibra y dos portacelulares. Tanto Borges como Donaide sortearon vouchers, FilmSuez y CineXperience entregaron entradas de cine, el grupo de comunicación Pulse obsequió dos bolsas de vinos de Finca Sophenia, Iluminatti Pilar dio una estaca solar de alto rendimiento, Calu Natural un mix de sus productos naturales mientras que Todo Puros sorteó cajas de puros y juegos.

El premio de parte de Tromen fueron vasos térmicos y conservadoras. Unión Ganadera y FuXion también entregaron mix de productos. Además, se sortearon tres vouchers de Wincort Design, dos packs de productos de Galletitas RC, dos canastas de surtido de frutas Dole, dos mix de productos navideños de Biznikke y premios de pinturerías Kolorian que entregó dos kits de mate con bombilla y dos vouchers de órdenes de compra.

Al darse a conocer los ganadores de la temporada, el clima de fiesta alcanzó su punto máximo acompañado por un show de fuegos artificiales y papelitos para celebrar la culminación de un año con muchos momentos inolvidables.

Una de las novedades de este año fue CineXperience, la unidad de negocios de Soraya Ferri Networking Corporativo junto a FilmSuez, convierte una función de cine en una experiencia exclusiva y multisensorial para marcas. Su formato innovador combina emoción, comunicación estratégica y un entorno premium para agasajar a clientes, empleados o aliados de manera totalmente personalizada con una experiencia que no es solo un evento, sino una vivencia que conecta con el público y deja huella.

En el marco de la jornada final, los grupos de experiencia premium recibieron atenciones especiales. FilmSuez, empresa que comercializa espacios de publicidad en salas de cine, volvió a elegir esta modalidad y reservó dos líneas para agasajar a sus invitados con obsequios. Cada uno de ellos recibió un par de zapatillas de Trakers Golf.

El campo de Praderas de Luján se vistió de fiesta

La cantidad de participantes, los destacados premios y la puesta en escena de cada evento, son aspectos que consolidan al circuito como uno de los torneos de golf amateur y corporativo más prestigiosos del país.

En la gran final que se llevó a cabo en Praderas de Luján, la ambientación capturó la atención de todos los participantes. Las escenas de los golfistas que registraban con fotos y videos los diferentes momentos de la fiesta se multiplicaron durante toda la jornada. Prina instaló pantallas LED outdoor de última generación alrededor del escenario donde se llevó a cabo la ceremonia de premiación y cierre de temporada. La calidad de sus pantallas se evidenció con la visibilidad óptima bajo el sol a lo largo del torneo, proyectando imágenes y videos de contenido institucional correspondiente a los diferentes sponsors presentes en la gran final. Las pantallas Prina también sirvieron para entrar en clima del Caribe dado que se mostraron postales del exclusivo destino de Punta Cana al que viajarán los ganadores.

Por su parte, Iluminatti Pilar se sumó a la ambientación de la gran final. Colocó guirnaldas en el living de El Cronista, la carpa beduina y otros espacios del corredor central. También ubicó estacas solares en la pasarela, aportándole un toque de distinción a la presentación de cada persona que era convocada al escenario.

Grupo(a)² sumó opciones de descanso en el corredor central con mesas altas y sillas de diseño moderno, reflejando su foco en el estilo, la ergonomía y la calidad de su mobiliario para espacios de trabajo.

Como en cada jornada de la temporada 2025, GRDN Deco desplegó sus cercos perimetrales de diseño con estética natural, enmarcando con sofisticación un back de prensa en la recepción para la producción de contenido durante el certamen.

Campeones con destino a Punta Cana

Los mejores de cada categoría en la gran final que se celebró en Praderas de Luján viajarán a Punta Cana en mayo de 2026. El premio incluye una semana de estadía en el Iberostar Selection Bávaro Suites de Punta Cana, de la mano de Yellowstone Travel, con All Inclusive, pasajes aéreos y green fees incluidos. El itinerario incluye tres jornadas de golf en Iberostar Golf Course, Corales y Punta Espada. Los ganadores fueron Matías Melloni, Gustavo De Simone, Pablo Castilla y Gerardo Sánchez.

“Quiero agradecer a Soraya Ferri y a El Cronista por haber confiado en Yellowstone Travel. Creo que es el mejor circuito de Buenos Aires, donde le dan al golfista la posibilidad de practicar el deporte que tanto ama en un entorno inmejorable, en campos muy buenos, bien cuidados y a eso se le suma toda la variedad de sponsors que acompañan a El Cronista Open Golf”, aseguró Matías Berkenwald, Gerente de Yellowstone Travel.

Al repasar la experiencia durante la temporada, Berkenwald consideró: “El balance es muy positivo. Como golfista, considero que uno disfruta mucho de cada fecha compartiendo con amigos. Nosotros como sponsors y organizadores del próximo tour de golf que estamos organizando a Punta Cana para mayo de 2026, estamos muy conformes. Ya estamos llegando al cupo de 60 pasajeros que era el objetivo y creemos que de acá a unos 15 días lo vamos a lograr. Eso va a hacer que, obviamente, el viaje sea espectacular y vamos a tener la posibilidad de mostrar cómo trabajamos. Como siempre, en 28 años de trayectoria, para nosotros siempre lo más importante es justamente el servicio y la atención al pasajero”. Y agregó: “Deseamos que sea una experiencia inolvidable que puedan disfrutar del deporte con familia o amigos en esos campos tan lindos de primera línea al lado del mar, donde juegan golfistas del circuito profesional. Esperemos poder repetir en el 2026 un nuevo circuito de El Cronista Open Golf con Yellowstone Travel”

Salud y deporte, una alianza entre El Cronista Open Golf y la investigación científica

A raíz de los valores compartidos en torno al deporte y la salud, la consultora Soraya Ferri Networking Corporativo desarrolló una alianza para nuevos proyectos en conjunto con el Instituto de Investigaciones en Medicina Traslacional (IIMT).

En la segunda presencia consecutiva del Instituto en el circuito, estuvieron presentes varios de sus investigadores y autoridades como el Dr. Marcelo Perone, Director del Laboratorio de Inmuno-Endocrinología, Diabetes y Metabolismo; y la Dra. Luz Andreone, Vice-Directora. Ambos investigadores mantuvieron un diálogo fluido con jugadores e invitados, compartiendo de primera mano los avances y las diversas líneas de investigación que se llevan adelante en el IIMT. También estuvieron presentes el Dr. Juan Gallo, director del Instituto de Investigaciones en Medicina Traslacional, oftalmólogo e investigador principal del CONICET; la Cra. Lorena Chavez y Cra. Victoria Barrionuevo, Responsables de Administración Financiera e Institucionales del IIMT.

“Tuvimos la oportunidad de interactuar de forma directa y estratégica con sponsors, empresas participantes y jugadores de alto perfil, facilitando un entorno ideal para el networking. El balance de nuestra participación se resume en un mensaje clave: ‘que sepan dónde estamos, qué hacemos y nos conozcan en el día a día’. Esta interacción personal es crucial, ya que las relaciones forjadas en estos espacios son a menudo el precursor de futuras alianzas, colaboraciones y apoyos institucionales del sector privado, vitales para impulsar la investigación traslacional”, comentó la Cra. Victoria Barrionuevo.

El IIMT busca desmitificar la ciencia, demostrando que su avance no solo pertenece al ámbito académico, sino que es un motor de desarrollo, salud y bienestar para toda la comunidad. Siguiendo la línea de la recaudación de fondos, el Instituto organizó un atractivo sorteo: se rifaron dos estadías en Solanas-Punta del Este y una en Design Suite-Bariloche. Lo recaudado se destinará directamente a las actividades científicas. “Consideramos que la participación en un evento de esta naturaleza subraya la importancia irrenunciable de transmitir la ciencia para todos. El conocimiento generado en laboratorios e institutos de investigación, como el IIMT, debe trascender sus muros, acercar a los líderes empresariales y a la sociedad en general a las complejidades de la investigación no es solo un acto de transparencia, sino una necesidad estratégica. Solo cuando se comprende el impacto social y el potencial innovador de la investigación, el sector privado se convierte en un socio natural y activo”, afirmó la Cra. Lorena Chavez.

Servicios para los golfistas

Durante la jornada en Praderas de Luján, las marcas contribuyeron a la creación de una experiencia participativa atravesada por la pasión por el golf, donde diversos sponsors presentaron sus productos y servicios a todos los jugadores.

Buke Golf ofreció a los jugadores un análisis de fitting utilizando un simulador para medir y analizar el swing de cada participante. A partir de los datos obtenidos sobre la distancia, la rotación de la pelota y la velocidad del palo, los representantes de la empresa recomendaron el tipo de vara que mejor se adecua a cada caso. Además, se llevó a cabo el habitual desafío Par 3 de Buke Golf en el cual el mejor approach ganó una bolsa de pelotas.

Por su parte, Trakers Golf exhibió su calzado de golf de industria nacional, liviano e impermeable. De cara a su participación en el circuito, la marca preparó un zapato blanco y negro punteado para caballeros. Su lanzamiento especial en El Cronista Open Golf 2025 tuvo mucha repercusión entre los participantes. Los zapatos Trakers Golf tienen un diseño clásico y elegante que se adapta a cualquier estilo de golf. La suela en goma inyectada, posee tacos y estrías que brindan estabilidad y tracción al momento del swing.

Otra de las marcas de equipamiento que acompañaron al circuito este año fue Bogey Free, la cual presentó carros de golf eléctricos que combinan tecnología, confort y estilo. Su modelo eléctrico Axglo E5 es uno de los más destacados debido a su innovadora función “Follow Me” que sigue al golfista. El usuario tiene un control remoto en su indumentaria y el carro sigue a ese dispositivo.