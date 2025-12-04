La ceremonia de cierre de temporada fue el broche de oro para un nuevo año de éxito para El Cronista Open Golf. A medida que finalizaban sus rondas, los golfistas se reunieron en el corredor central para disfrutar de una cocktail party, abastecida por los sponsors que acompañaron al circuito en cada fecha.

El torneo correspondiente a la gran final se desarrolló con el respaldo de Pantus como Main Sponsor. Pantus (Pantoprazol), de Laboratorios Baliarda, es un producto líder para la acidez y el reflujo. Baliarda es una empresa argentina fundada en 1971 que desarrolla, elabora y comercializa medicamentos de excelencia para mejorar la vida y la salud de las personas.

Para amenizar la espera cargada de expectativa por conocer los ganadores del viaje a Punta Cana, los participantes se entretuvieron con la ceremonia de cierre conducida por Tano Giannone y la musicalización de Prina.

Vermut y vino para maridar las degustaciones

En línea con la tendencia del público a informarse y conocer detalles sobre sus consumos, al inicio de la ceremonia, Juan Luciani, Brand Ambassador de Carpano y Antica Formula, hizo una exposición sobre la historia del vermut.

Luciani contó los aspectos sobresalientes de los 240 años atravesados desde la creación del primer vermut en Turín en 1786 por Antonio Benedetto Carpano. Entre otros detalles interesantes, señaló que su producción se realiza respetando una fórmula secreta, con los ingredientes originales y métodos artesanales, en un pequeño sector de la planta en Milán. Sostuvo que es un producto “muy valorado tanto en coctelería profesional como para beber solo o con hielo”

Antica Formula, que tiene un perfil que combina notas de vainilla, especias, frutos secos y un toque de naranja con un amargor elegante. Su popularidad actual reconoce su complejidad aromática y la profundidad de sabor.

A la espera de conocer los resultados finales, los jugadores conversaron sobre sus respectivas rondas mientras disfrutaban un vermut. Ese momento de distensión posterior a la competencia fue acompañado por Carpano y Antica Formula.

Carpano ofreció dos opciones ideales para refrescarse: un vermut dulce a base de Carpano Rosso con soda y una rodaja de naranja. Por otro lado, una alternativa floral y cítrica con Carpano Bianco, agua tónica y limón.

Tal como señaló Luciani, ambos vermuts son “fáciles de tomar” por su frescura y baja graduación alcohólica. Como sugerencias, indicó: “Servir siempre en un copón con mucho hielo dado que el vermut es un vino aromatizado y, para el Carpano Rosso, enfatizó la importancia de usar soda dado que su efervescencia es ideal”.

Una carga de energía para afrontar la ronda

La jornada de la gran final se puso en marcha desde las primeras horas de la mañana. Previo a salir a la cancha, los golfistas dispusieron de un punto de aprovisionamiento con una cuidada selección de opciones ricas y saludables para afrontar la competencia.

Dole dispuso un surtido de frutas frescas con ananás, manzanas, bananas y arándanos para aportar energía durante el recorrido. Mudra ofreció sus tres variedades de barras de frutos secos: coco y cacao; arándanos, nueces y canela; y manzana, almendras y jengibre. Como complemento, WakeUp aportó sus barras de quinoa inflada, con deliciosas opciones de chocolate negro y chocolate blanco.

El área de la recepción también contó con café y snacks. Un barista profesional sirvió café de la marca Bantú, empresa que también ofrece servicio de máquinas y cuenta con su propio tostadero, elaborando café de especialidad en grano, molido y en cápsulas.

Galletitas RC presentó las galletitas preferidas de los golfistas del circuito. Previo a dirigirse al hoyo 1, los participantes tuvieron a disposición un amplio abanico de sus productos que incluyó las Crackers, Tortitas dulces, Bizcochitos y los Triangulitos de hojaldre.

La hidratación durante toda la temporada 2025 del circuito estuvo a cargo de Agua Palau, un aporte fundamental en la calurosa fecha final en Praderas de Luján. La marca repartió botellas de agua hipertermal a todos los golfistas.

“En Agua Palau entendemos que el deporte exige mucho más que esfuerzo físico: requiere concentración, resistencia y un cuidado integral del cuerpo. Nuestra calidad y composición van de la mano con ese estilo de vida activo. Al ser un agua hipertermal, alcalina y con un pH elevado, posee características que aportan beneficios fisiológicos al organismo”, señaló José María de la Vega, ejecutivo comercial de la empresa.

Por su parte, Calu Natural presentó sus líneas de productos, alimentos y bebidas naturales de calidad premium. Su participación en El Cronista Open Golf está en sintonía con su autodefinición como un movimiento hacia un estilo de vida más sano, consciente y sostenible.

“Calu Natural es mi propia marca, donde impulso una propuesta alineada a mi manera de entender el bienestar desde un lado más simple, consciente y con impacto positivo. Contamos con un catálogo muy amplio de más de doce mil productos con distintas categorías como, por ejemplo, granel, opciones gourmet, productos sin TACC, todo lo que es cosmética natural y también vinos y espumantes orgánicos. Obviamente tenemos una selección de marcas que priorizan los procesos responsables y materias primas reales para que cada persona pueda encontrar alternativas confiables y de calidad”, comentó Caterina Fernández de Calu Natural.

Al ser consultada por su experiencia en El Cronista Open Golf, Fernández consideró: “Estar presente en el evento fue una gran oportunidad para poder mostrar mi trabajo y que más personas puedan conocer mi propuesta. No es común que un comercio independiente pueda participar activamente de espacios de tal magnitud. Estoy muy agradecida con todo el equipo de Soraya Ferri y el equipo de Pulse porque confiaron mucho en mí y me impulsaron para poder dar este paso. La verdad es que me acompañaron desde el primer momento y me hicieron sentir que mi marca estaba a la altura de lo que era el desafío del evento”.

En línea con un estilo de vida saludable, FuXion participó del evento con sus bebidas nutracéuticas que buscan darle un aporte funcional a la hidratación diaria. La marca combina principios activos de plantas, raíces y frutos, fusionando la sabiduría ancestral andina con la biotecnología moderna. FuXion ofrece una línea especializada para el rendimiento deportivo, pensada para consumirse antes y después del ejercicio.

También hubo una selección de vinos a cargo de la vinoteca virtual Probar. En cada fecha, Probar presentó una bodega distinta. En esta ocasión, ofreció varietales Malbec, Sauvignon Blanc, Chardonay Reserva y Red Blend de la bodega Tierra del Fuego, ubicada en Mendoza.

Una propuesta gastronómica con muchas opciones

A medida que los golfistas terminaban sus rondas, la propuesta gastronómica se convirtió en uno de los atractivos de la ceremonia de cierre. Mientras presenciaban los diversos sorteos y presentaciones de los sponsors, los golfistas pudieron degustar opciones de sabores para todos los paladares.

Donaide y Rincón de Campo estuvieron entre los más convocantes de la jornada final gracias a los sándwiches de lomo con una selección de salsas para condimentar. Las marcas deleitaron al público con la calidad de su carne. También propusieron desafíos de ruleta y otros juegos con la oportunidad de ganar premios exclusivos de merchandising y vouchers con descuentos.

“Nos despedimos de este año muy contentos con la oportunidad de participar de estos eventos. Fue una grata experiencia para nosotros como empresa y estamos muy agradecidos por el buen trato que tuvieron con nosotros”, expresó Facundo Robledo, de Donaide y Rincón de Campo.

Los frigoríficos Donaide y Rincón de Campo se incorporaron al circuito esta temporada para dar a conocer su producto premium. Ambos comercializan todos los cortes derivados de la media res. Donaide cuenta con 25 años de trayectoria y se especializa en la venta mayorista de una vasta variedad de cortes de carne. Por su parte, Rincón de Campo se dedica al desposte y envasado al vacío de medias reses, y cuenta con un local de venta al público en Ituzaingó.

Otro de los stands más elegidos por los jugadores fue La Blanqueada, que ofreció degustaciones de sus quesos de pasta semi dura y dura de elaboración artesanal. Entre los destacados de la variedad de quesos presentados, estuvieron el parmesano, reggiano, provolone y goya, todos ellos con varios meses de maduración.

La empresa ubicada en la ciudad de 9 de Julio (provincia de Buenos Aires), fundada en 1950, combina tradición y técnica moderna. Su producción, con tambo propio y envasado al vacío para asegurar la frescura, abarca también queso sardo, pategrás, cuartirolo, cremoso, tybo, fontina y gouda.

En el stand de Pampagourmet, la chef Carolina Poccard deleitó a los participantes con la elaboración de sabrosos platos acompañados por las salsas y aderezos orgánicos de la marca como, por ejemplo, Caesar, Barbacoa, Teriyaki y Sweet Chili. Para acompañar todos sus platos había bebidas naturales como una refrescante limonada orgánica con jengibre, menta y miel; o una de manzana, arándanos y damasco. Los productos comercializados por Pampagourmet incluyen conservas, mieles, pastas y bebidas naturales. Todos ellos se destacan por el uso de ingredientes de calidad, cuentan con certificación orgánica y son libres de gluten.

La chef Poccard utilizó la parrilla eléctrica Angus 480 de Tromen para la preparación de los platos. Con una trayectoria que se remonta a 1978, Tromen es una marca con vasta experiencia tanto en productos de calefacción como en su línea gourmet de parrillas, hornos y accesorios. En el marco de la colaboración entre las marcas que forman parte del circuito, Tromen suministra sus equipos para que los demás sponsors puedan cocinar las diversas opciones que componen la propuesta de El Cronista Open Golf. Otra de las marcas que cocinó con parrillas Tromen fueron Donaide y Rincón de Campo.

Abuela Eliza, un mercado de alimentos seleccionados de distintas categorías, se ha consolidado como uno de los protagonistas habituales del circuito. Durante la jornada final, ofreció degustaciones de sus productos gourmet como hamburguesas, salchichas y una picada completa con variedades de quesos, jamón y salamín.

Las novedades de los sponsors en la gran final

Otra de las opciones de entretenimiento a lo largo de la jornada estuvo protagonizada por Cornilleau, marca con más de 75 años de trayectoria reconocida por fabricar juegos de exterior de primer nivel. En cada fecha de la temporada 2025, Cornilleau aportó un espacio de distensión con sus mesas de ping pong.

En esta ocasión presentó los modelos de 200X y 300X que combinan calidad, diseño y durabilidad. Presente en el país desde hace ocho años, el proyecto de la empresa se enfoca en hogares y espacios tanto recreativos como comerciales. En Praderas de Luján, los participantes se divirtieron jugando algunos partidos mientras aguardaban por el inicio de la ceremonia de premiación.

En sintonía con el ambiente de distención y disfrute que se vivió al completarse todas las rondas, el stand de Todo Puros exhibió una selección de puros de primera calidad de diversos orígenes y formatos. Entre sus productos más reconocidos y solicitados por los participantes, estuvieron los puros Cuba, Nicaragua y República Dominicana. También presentaron puros mecanizados saborizados y opciones de consumo rápido de aproximadamente diez minutos. Para completar la experiencia o un regalo ideal, Todo Puros incluyó en su propuesta diversos accesorios y juegos.

Pinturerías Kolorian, empresa ubicada en la zona norte de Buenos Aires, exhibió parte de algunas de sus líneas de pinturas de marcas líderes y productos afines. En cada torneo, organizó en su stand un desafío que ponía a prueba la precisión de los participantes donde los golfistas tenían que embocar en baldes de pintura con distintos premios. Durante la jornada, los representantes de Kolorian brindaron asesoramiento técnico para las diversas consultas sobre proyectos de hogar, obra o uso industrial.

En cada jornada, Abelson acerca parte de su amplio catálogo de productos conformado por sanitarios, griferías, termotanques, calderas, bombas, materiales de protección contra incendio e instalación de agua y gas. Fundada en 1965, Abelson posee una extensa trayectoria en el sector de la construcción y el equipamiento para el hogar. Actualmente, la empresa cuenta con nueve sucursales (entre locales propios y franquicias) que se suman a su tienda online, con más de once mil artículos.

En las últimas fechas del circuito Borges, empresa especializada en cajas de seguridad fundada en 1885, se incorporó como sponsor del circuito. Liderada actualmente por Cecilia Borges, la compañía exhibió algunos de sus modelos y asesoró a los participantes sobre su amplia oferta, la cual abarca desde modelos para hoteles hasta cajas de alto nivel de seguridad e ignífugas, diseñadas para diversas necesidades residenciales y comerciales. Borges brinda un completo servicio de postventa que incluye entrega, instalación, garantía, reparaciones, aperturas y el traslado de cajas fuertes antiguas.

Río Uruguay Seguros (RUS) reafirmó su compromiso con el deporte y la sustentabilidad, pilares fundamentales de su identidad, al acompañar una temporada más a El Cronista Open Golf. La empresa RUS considera el deporte como una herramienta fundamental para la educación y el desarrollo personal, lo que motiva su presencia como sponsor. Además de su apoyo al circuito, la aseguradora patrocina el VISA Ladies 9 Tour organizado por la Asociación Argentina de Golf.