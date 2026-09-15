En esta noticia Qué es el festival STRAYCITY

DF Entertainment, la productora responsable del festival STRAYCITY, confirmó que una persona se desvaneció antes de ingresar al festival STRAYCITY, que se desarrolla en el Hipódromo de San Isidro, y fue trasladada al Hospital Central de San Isidro donde falleció a las pocas horas.

Según el comunicado que difundió la empresa, el hecho ocurrió alrededor de las 19 horas del lunes 14 de septiembre. La persona se desvaneció en las inmediaciones del predio, antes de acceder al recinto donde se realiza el espectáculo.

El comunicado detalla que el personal de emergencias la asistió de inmediato en el lugar. Luego fue trasladada al Hospital Central de San Isidro “Dr. Melchor Ángel Posse”, donde continuaron las tareas de atención médica.

Pese a los intentos de reanimación, la persona falleció poco tiempo después, precisó la productora. No se difundieron datos sobre la identidad, la edad ni la causa del fallecimiento.

DF Entertainment expresó sus condolencias a la familia y seres queridos. En el mismo texto, la compañía señaló que lamenta profundamente la trágica pérdida y que mantiene contacto directo con los allegados.

La productora también indicó que colabora plenamente con las autoridades correspondientes en la investigación del caso. Y aclaró que cualquier información adicional sobre las circunstancias del hecho deberá ser brindada por esos organismos.

En ese sentido, la empresa evitó adelantar hipótesis sobre lo sucedido y remitió toda consulta al ámbito oficial. Es el criterio habitual mientras una intervención judicial o policial se encuentra en curso.

Qué es el festival STRAYCITY

El episodio se produjo en el marco de la primera de las dos fechas porteñas del festival. STRAYCITY es la serie especial de shows con la que Stray Kids recorre Latinoamérica, con presentaciones el lunes 14 y el martes 15 de septiembre en el Hipódromo de San Isidro.

El grupo surcoreano, integrado por ocho miembros, actúa acompañado por NEXZ, la banda argentina K4OS y el DJ Cocho. DF Entertainment es la productora local a cargo de ambas noches.

Horas antes del primer show, decenas de fanáticos ya acampaban en las afueras del predio. Se trata de la primera visita de la banda al país, un factor que potenció la expectativa entre los seguidores, conocidos como STAY.

Para esas jornadas, el municipio de San Isidro había desplegado un operativo especial de tránsito y seguridad, con cortes de calles, desvíos, controles y refuerzo de personal policial y de la Patrulla Municipal.

El Hipódromo de San Isidro es uno de los escenarios masivos más utilizados del país. Allí se realiza cada año el Lollapalooza Argentina, además de otros grandes conciertos internacionales.

Las descompensaciones son un riesgo frecuente en eventos de alta convocatoria, donde se combinan esperas prolongadas, aglomeración y esfuerzo físico.