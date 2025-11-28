El aprendizaje constante, el foco en las ideas y la pasión por emprender y cruzar fronteras definen la historia profesional de Darío Straschnoy, que es también la historia de la publicidad argentina.

El Círculo de Creatividad Argentina otorgó el prestigioso Premio ABRIR a Darío Straschnoy, fundador y CEO del ecosistema untold|, en reconocimiento a su destacada trayectoria y aporte fundamental a la industria publicitaria argentina.

“Desde el Círculo nos gusta distinguir a las personas que son significativas para la industria por lo que están haciendo, porque encontraron otra manera de hacer las cosas y porque abrieron puertas para otros. Por gestar semilleros de enormes talentos creativos, este año queremos distinguir a Darío Straschnoy con el Premio Abrir”, expresaron desde el Círculo de Creatividad Argentina.

El aprendizaje constante, el foco en las ideas y la pasión por emprender y cruzar fronteras definen la historia profesional de Darío Straschnoy, que es también la historia de la publicidad argentina.

Durante la ceremonia, el fundador de untold| fue homenajeado con un clip del que participaron grandes figuras de la publicidad argentina que surgieron del “semillero” que Darío supo construir, entre ellos: Ramiro Agulla, Martín Mercado, Carlos Bayala, Hernán Ponce, Guillermo Vega, Damián Kepel, Pablo del Campo, Seto Olivieri.

Al recibir el premio de manos de Anita Ríos, Presidenta del Círculo de Creatividad Argentina, Straschnoy compartió:

“¿Qué es lo que hace que esté hoy acá siguiendo para adelante y buscando cómo mejorar y aportar en el mundo de las ideas? Pienso que el mundo de las ideas hoy es mejor que antes. El pasado estuvo muy bueno, pero el mejor momento para ser creativo es hoy.

Y me voy a tomar el atrevimiento de decir por qué no hay mejor momento para ser un creativo. Hoy el recurso más escaso es la atención y la única forma de conseguir algunos segundos de atención es con una gran idea. La gran idea requiere de mucho trabajo, mucha paciencia y esfuerzo y de grandes creativos. Están en el mejor momento de la historia para ser creativos.

"¿Qué es lo que hace que esté hoy acá siguiendo para adelante y buscando cómo mejorar y aportar en el mundo de las ideas? Pienso que el mundo de las ideas hoy es mejor que antes. El pasado estuvo muy bueno, pero el mejor momento para ser creativo es hoy", señaló Straschnoy al agradecer el reconocimiento. Ph: Juan Biderman

La otra razón es toda esta discusión que hay sobre dónde trabajar. Antes era en un solo lugar, los grandes grupos, que tenían la mejor gente, etcétera, etcétera. Eso se terminó. No se pueden manejar grupos creativos con 100 mil personas. O tener en una ciudad 20 directores generales creativos. Hoy las personas no quieren lo mismo que ayer y buscan lugares distintos para trabajar. Por eso el nacimiento de las agencias independientes, que seguramente se van a multiplicar y van a aparecer formatos nuevos. Hoy las personas buscan estar más cerca del resultado de su trabajo.

Finalmente, no nos podemos olvidar el fantasma grande que se ha creado para que nos asustemos todos, la inteligencia artificial. Es una herramienta, es un instrumento y no hay nada más lejano a la empatía que la inteligencia artificial.

Y cuando todos ustedes trabajan creando, buscando una idea, que transmita, que haga sentir algo, trabajan con la empatía y la inteligencia artificial todavía no lo ha logrado.

Todas estas cosas son las que hacen que todos los días me levante a la mañana y diga: Y ahora ¿qué hacemos?”.

Más reconocimientos

El próximo 3 de diciembre, en las vísperas del Día de la Publicidad, la Academia Argentina de la Publicidad reconocerá por su invaluable aporte a la disciplina y su trayectoria a Darío Straschnoy quien formará parte de los Académicos de Honor 2025.

La Academia de la Publicidad está integrada por profesionales de la comunicación publicitaria, referentes notables de la actividad y de las cámaras, empresas e instituciones afines.