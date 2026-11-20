En el marco de la visita del Papa León XIV a la Argentina, Eduardo Eurnekian fue distinguido con el premio Fratelium, por su labor humanitaria y su compromiso con valores filantrópicos como la fraternidad, la ayuda social y el cuidado de la Casa Común.

El premio, creado por la Pontificia Universidad Antonianum y promovido por el Papa Francisco, busca ser un símbolo de esperanza y compromiso con un nuevo humanismo basado en la fraternidad universal, premiando a las personas que trabajan con vistas a construir un mundo más equitativo y solidario.

Este reconocimiento fue entregado personalmente por Fray Agustín Hernandez Vidales, de la orden franciscana y presidente del Instituto de la Fraternidad de los Frailes Menores, quien viajó especialmente desde Roma para entregar esta distinción a Eduardo Eurnekian. Asi, un argentino, el empresario fundador de Corporación América, se constituye en el primer destinatario de este premio inspirado en la encíclica Fratelli Tutti (2020, sobre la fraternidad y la amistad social).

Eduardo Eurnekian con Fray Agustín Hernandez Vidales Fuente: Corporación América

Entre las diferentes iniciativas y logros que lo hacen merecedor de este reconocimiento, el lauro destaca especialmente el apoyo de Eduardo Eurnekian a la preservación de la memoria de los caídos en Malvinas, con acciones concretas como la reconstrucción integral y mantenimiento del Cementerio de Darwin, donde descansan los restos de los héroes argentinos que combatieron en el conflicto de 1982.

Es conocido también el apoyo que Eurnekian viene dando desde 2004 a los familiares de los héroes argentinos sepultados en el cementerio de Darwin, facilitando los medios para que viajen hasta las Islas, así como también en su momento los recursos para poder llevar a cabo la identificación, junto con la Cruz Roja Internacional, de aquellos restos cuya lápida decía “Soldado argentino sólo conocido por Dios”.

Abrió la ceremonia de entrega del premio Fratelium, el doctor Daniel Funes de Rioja quien se refirió a la trayectoria del empresario, luego Ricardo Trigo describió cómo se generó el premio durante el papado de Francisco y por último, Fray Agustín relató cómo fue la selección para que Eduardo Eurnekian fuese el primer galardonado a nivel global. Según rememoró, el Papa Francisco hubiera querido entregarle el premio en una eventual visita a Argentina. “Eurnekian está hecho de buena madera” habría dicho Jorge Bergoglio al anoticiarse de que el empresario argentino, con quien lo unía una amistad desde cuando estaba a cargo del Episcopado, iba a ser galardonado con el Fratelium.

Po su parte, cerrando la ceremonia, el empresario agradeció que lo hubiesen honrado con esta distinción y dijo: “La suerte que da la vida de poder transcurrirla con actos de paz, de bondad honesta y de caridad”. Agregó: “El mejor de los premios es el reconocimiento de los que han recibido esos actos de paz, de bondad, que han recibido nuestro cuidado”, para preguntarse “¿hay algo más en la vida, que recibir el silencioso, el no esperado y bondadoso reconocimiento de los demás?”.

Durante la gira del Papa Leon XIV a la Argentina, Eduardo Eurnekian, ya honrado con el premio Fratelium, tuvo la oportunidad de ser bendecido por Su Santidad.