El domingo 28 de diciembre, en el marco de una edición especial de Wine Dinner realizada St. Tropez, el reconocido futbolista Edinson Cavani, presidente y fundador de Grupo CAVANI, protagonizó una velada en la que se pudieron degustar los vinos premium de CAVANI Wines.

La propuesta consistió en un menú de cuatro pasos, maridados con los vinos premium de CAVANI Wines, realizado por la chef ejecutiva de Enjoy Punta del Este, Magali O´Neill.

Pablo Fernandez, Javier Azcurra, Diego Berna, Edinson Cavani y Magali O´Neill Nicolas Donatte

El encuentro contó con la participación especial del destacado exfutbolista Sergio Goycochea como presentador, además del CEO de Grupo CAVANI, Pablo Fernández, junto al resto del directorio de la organización, en una velada que reunió a referentes del mundo empresarial, vitivinícola y cultural de Uruguay.

También acompañaron los reconocidos productores locales, Marcos Carrau (Bodegas Carrau) y Álvaro Giacobbe (Finca Giacobbe), cocreadores de los vinos premium de CAVANI Wines, junto a Edinson Cavani.

“Estar presentes en la Wine Dinner de Enjoy Punta del Este con nuestros vinos premium, para nosotros es mucho más que una oportunidad de mostrar lo que hacemos; es el reflejo de nuestro propósito de unir tradición, innovación y el talento uruguayo en cada experiencia”, expresó Pablo Fernández.

Esta edición especial dio cierre oficial al ciclo de Wine Dinners 2025, que continuará el próximo año ofreciendo nuevas experiencias memorables, que combinan gastronomía de primer nivel y maridajes con las mejores cosechas.

Acerca de Enjoy Punta del Este

Enjoy Punta del Este Casino & Resort está ubicado en el principal balneario de América del Sur, Punta del Este, Uruguay.

El hotel, que comenzó a operar en el año 1997, hoy cuenta con 292 habitaciones, todas con vista al mar, entre las que se incluyen 41 lujosas suites.

Por su parte, el casino ocupa un área de 4.000 m2, donde se distribuyen 550 slots, 75 mesas y una sala de póker.

El resort también dispone de 7 restaurantes y bares, 18 salones para conferencias y eventos que permiten albergar hasta 5.000 invitados.

Además, presenta un sofisticado espacio de esparcimiento denominado OVO Nightclub y un parador en la playa Mansa, llamado OVO Beach, que ofrece una infraestructura con una propuesta gastronómica y de entretenimiento únicas en Punta del Este.