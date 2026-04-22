La cotización del dólar en la sesión de apertura de mercados de este miércoles, 22 de abril de 2026 en México es de 17.29 pesos mexicanos. Estas cifras demuestran que la moneda bajó un -0.18% en relación al precio del día anterior. Durante el día de ayer, este activo presentó un costo máximo de 17.34 pesos y un mínimo de 17.31 pesos. En la última semana, la cotización del Dólar ha experimentado un cambio del 0.17%, mientras que en el último año su variación ha sido del -10.11%. Durante los últimos 10 días, la cotización del Dólar ha mostrado una tendencia a la baja, con un total de seis descensos y solo tres aumentos, lo que sugiere una cierta estabilidad en el mercado. Sin embargo, la fluctuación indica que, a pesar de la predominancia de las caídas, el Dólar ha experimentado momentos de recuperación. En el último año, el Dólar ha llegado a cambiarse en un costo máximo de 18.1 pesos mexicanos, mientras que su nivel más bajo ha sido 17.1 pesos mexicanos, según los últimos datos registrados. Según los datos registrados en México, la volatilidad económica del Dólar en la última semana fue del 2.82%, lo que indica un comportamiento mucho más estable en comparación con la volatilidad anual del 8.75%. Hoy, la cotización del Dólar muestra una tendencia positiva, ya que el dato de 1 es superior a los días anteriores. Esto indica que la moneda ha ido ganando valor en comparación con los días pasados. La tendencia se mantiene en alza, lo que sugiere un aumento en la demanda del Dólar en el mercado. Este comportamiento podría estar influenciado por factores económicos que generan confianza en la moneda. En resumen, la tendencia positiva del Dólar refleja un entorno económico favorable que podría continuar en el corto plazo. Las personas que deseen adquirir o vender esta moneda en México deberán dirigirse a alguna sucursal bancaria dentro del horario de atención o en las casas de cambio autorizadas por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Dentro de las alternativas disponibles también se encuentran los activos ETFs (Exchange-Traded Funds), que ofrecen adquirir acciones cotizadas en dólares que replican el valor de dicha divisa con respecto al peso. A pesar de que esta alternativa equivale a comprar la moneda física, es necesario acudir a especialistas de casas de Bolsa para saber cómo operar. El Bando de México (Banxico) explicó en su portal web que para cambiar dólares viejos y maltratados se debe visitar alguna casa de cambio para preguntar sobre la validez de los billetes, ya que la entidad no realiza ese canje. Adicionalmente, el banco señaló que "se puede consultar sitio Bureau of Engraving and Printing, "entidad encargada de la impresión de los dólares de los Estados Unidos de América".