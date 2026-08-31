El comercio electrónico atraviesa una etapa marcada por cambios en los hábitos de consumo y por la incorporación de nuevas herramientas y modelos de negocio. La inteligencia artificial, el comercio unificado y la búsqueda de experiencias de compra más simples aparecen entre los principales ejes de una industria que continúa redefiniendo la relación entre empresas y consumidores.

En ese escenario se desarrolló una nueva edición del eCommerce Day Argentina, que reunió a empresas, especialistas y referentes de la economía digital para analizar tendencias y compartir experiencias sobre la evolución del sector.

En el marco del encuentro, COTO recibió una distinción por su desempeño en el comercio digital. La compañía argentina fue reconocida con el eCommerce Award Argentina 2026 en la categoría Alimentos y Consumo Masivo.

COTO recibió el eCommerce Award Argentina 2026

El reconocimiento fue otorgado por el eCommerce Institute durante el eCommerce Day Argentina 2026, realizado en el Centro de Convenciones de Buenos Aires.

Los eCommerce Awards distinguen a empresas, proyectos y líderes vinculados con el desarrollo del Digital Commerce y la Economía Digital. Según explicó la organización, la premiación contempla aspectos como la innovación, el liderazgo, el impacto positivo y la visión estratégica para el desarrollo de la actividad.

Desde COTO señalaron que el premio refleja el compromiso de la compañía con la transformación digital y la innovación, dos pilares de una estrategia orientada a desarrollar experiencias de compra “cada vez más simples, ágiles y adaptadas a las necesidades de sus clientes”.

La distinción se produjo en una edición del eCommerce Day que tuvo como eje la evolución de una industria atravesada por nuevas tecnologías y por cambios en las formas de comprar y consumir.

eCommerce Day Argentina 2026: inteligencia artificial y nuevos hábitos de consumo

La edición 2026 del eCommerce Day Argentina reunió a más de 7.000 inscriptos y contó con 140 speakers nacionales e internacionales, de acuerdo con la organización.

En ese marco, el reconocimiento a COTO se inscribe dentro de una agenda que pone el foco en la transformación de las empresas y en la incorporación de herramientas digitales para modificar y simplificar las experiencias de compra.